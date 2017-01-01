ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Darende'deki köprüsüz dere büyük tehdit oluşturuyor

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:32
Darende'deki köprüsüz dere büyük tehdit oluşturuyor
Darende'deki köprüsüz dere büyük tehdit oluşturuyor
- Aileler çocukları için köprü istiyor

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Aşşağıulupınar Mahallesi'nde ikamet eden aileler, derenin yağış sonrası büyük tehdit oluşturduğunu ifade ederek, okula gitmek isteyen çocuklarının derenin karşısına geçerken zaman zaman zor anlar yaşadıklarını söyleyerek köprü yapılmasını istedi.
Dereden dolayı mağduriyet yaşadıklarını söyleyen mahalle sakinlerinden, Mustafa Kaçak, her yağışta dereden gelen sel sularının büyük tehdit oluşturduğunu ifade ederek öğrencilerinin okula gidemez olduğunu söyledi.
Dereye daha önce konulan boruların da yetersiz olduğunu belirten Kaçak, "Bu bölgede 3 aile yaşıyor, 9 öğrencimiz var, bu yolu kullananlar okula, evine ve bahçelerine gidemiyorlar, buraya köprü yapsınlar" şeklinde konuştu.
(İHU-BT-Y)

08.05.2017 16:41:04 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Bulgaristan'da yapılacak Karma Dövüş Şampiyonasına Malatya'dan 4 sporcu
YEREL

BULGARİSTAN'DA YAPILACAK KARMA DÖVÜŞ ŞAMPİYONASINA MALATYA'DAN 4 SPORCU
Vergi borcu olanlara son şans
YEREL

VERGİ BORCU OLANLARA SON ŞANS
Malatya'da trafik haftası kutlamaları
YEREL

MALATYA'DA TRAFİK HAFTASI KUTLAMALARI
'Başarının sırrı' konferansına yoğun ilgi
YEREL

'BAŞARININ SIRRI' KONFERANSINA YOĞUN İLGİ
Yazıhan'da Hıdrellez kutlaması
YEREL

YAZIHAN'DA HIDRELLEZ KUTLAMASI
Domates zammı lokantacıları kara kara düşündürüyor
YEREL

DOMATES ZAMMI LOKANTACILARI KARA KARA DÜŞÜNDÜRÜYOR
Büyükşehir Belediyesinden bayanlara anneler günü hediyesi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN BAYANLARA ANNELER GÜNÜ HEDİYESİ
TYB Onursal Başkanı Mehmet Doğan:
YEREL

TYB ONURSAL BAŞKANI MEHMET DOĞAN:
6. Malatya Anadolu Kitap Fuarı devam ediyor
YEREL

6. MALATYA ANADOLU KİTAP FUARI DEVAM EDİYOR
3.Yeşilyurt Ulusal Satranç şenliği tamamlandı
YEREL

3.YEŞİLYURT ULUSAL SATRANÇ ŞENLİĞİ TAMAMLANDI
Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN 5 İL İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Malatya'da
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ MALATYA'DA
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Malatya'da
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ MALATYA'DA
İnderesi Caddesi yenileniyor
YEREL

İNDERESİ CADDESİ YENİLENİYOR
Yazar Mine Sultan Ünver okurları ile buluştu
YEREL

YAZAR MİNE SULTAN ÜNVER OKURLARI İLE BULUŞTU
Efsane Başkan Nurettin Soykan'a anma
YEREL

EFSANE BAŞKAN NURETTİN SOYKAN'A ANMA
Malatya Valisi Mustafa Toprak:
YEREL

MALATYA VALİSİ MUSTAFA TOPRAK:
Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI
EN ÇOK OKUNANLAR
ASELSAN'dan yeni nesil zırhlı sistem
TEKNOLOJİ

VE 'KORHAN' İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR...

 1
  • 2 Tuba Büyüküstün'ün paylaşımı sosyal medyayı salladı
  • 3 Ünlü oyuncunun lüks arabası
  • 4 12 yıl önce figürandı, şimdi ise herkes onu konuşuyor...