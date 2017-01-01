Darende'deki köprüsüz dere büyük tehdit oluşturuyor
- Aileler çocukları için köprü istiyor
(Fotoğraflı)
MALATYA (İHA) - Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Aşşağıulupınar Mahallesi'nde ikamet eden aileler, derenin yağış sonrası büyük tehdit oluşturduğunu ifade ederek, okula gitmek isteyen çocuklarının derenin karşısına geçerken zaman zaman zor anlar yaşadıklarını söyleyerek köprü yapılmasını istedi.
Dereden dolayı mağduriyet yaşadıklarını söyleyen mahalle sakinlerinden, Mustafa Kaçak, her yağışta dereden gelen sel sularının büyük tehdit oluşturduğunu ifade ederek öğrencilerinin okula gidemez olduğunu söyledi.
Dereye daha önce konulan boruların da yetersiz olduğunu belirten Kaçak, "Bu bölgede 3 aile yaşıyor, 9 öğrencimiz var, bu yolu kullananlar okula, evine ve bahçelerine gidemiyorlar, buraya köprü yapsınlar" şeklinde konuştu.
(İHU-BT-Y)
08.05.2017 16:41:04 TSI
NNNN