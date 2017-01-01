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Şahin: "Türkiye'yi hep 'tarım ve hayvancılık ülkesi' diye kandırdılar"

- Samsun Valisi İbrahim Şahin:

- "Biz hem tarım hem hayvancılık hem sanayi hem de endüstri ülkesi olalım"

- "Ne yaparsak yapalım klasik tarımla mesafe almamız mümkün değil. Artık bu açığı başka ülkeler kapatıyor"



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SAMSUN (İHA) - Samsun Valisi İbrahim Şahin, Türkiye'nin hep 'tarım ve hayvancılık ülkesi' diye kandırıldığına dikkat çekerek, "Tarım ülkesiyiz ama tarım ürünleri ithal ediyoruz. Hayvancılık ülkesiyiz, hayvan ve hayvan ürünleri ithal ediyoruz. Onun için bizim kendimizi tarım ve hayvancılık ülkesi gibi sınıflama yerine, biz hem tarım hem hayvancılık hem sanayi hem de endüstri ülkesi olalım" dedi.

Atakum ilçesinde bir otelde düzenlenen "Tarım İl Koordinasyon Toplantısı"nda konuşan Vali İbrahim Şahin, "Samsun'da çok önemli iki ovamız var. Birisi batımızda Bafra Ovası, doğumuzda Çarşamba Ovası. Bizim bu ovalarımızı daha verimli nasıl kullanırız hakkında kafa yormamız lazım. Bafra Ovası'nda daha verimli, düzenli ve etkin bir tarım yapılıyorken Çarşamba Ovası için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Çarşamba Ovası'nda yoğun bataklıklar, kavak ağaçları ve fındık ekimi söz konusu. Biz ilimiz Dereköy mevkisinde Ağız Sütü Üretim Tesisi'ni kuracağız. Bununla ilgili bütün girişimler bitti, ihale süreci başladı" diye konuştu.



"Nerede bir hareket varsa orada bir bereket var"

Vali Şahin Şöyle sözlerine devam etti: "Çokça toplantı yapılıyor ama toplantı olmadan da olmuyor. Bir koordinasyon sağlamamız gerekiyor. Koordinasyon sağlayamazsak bir başıboşsuzluk olur. Tarım denildiğinde Orta Anadolu'dan bakıldığında Orta Karadeniz'de Samsun'un aslında tarımı çok iyi işleyen, çok bilimsel bir şekilde yapan bir yer algısı var. Bu algıyı realiteye dönüştürmemiz gerekiyor. Çünkü bu güzel ovalarda hala iki yüzyıllık tarım yöntemleriyle yola devam etmenin akıl karı olmadığı kanaatindeyim. Çarşamba Ovası'nda veya Bafra Ovası'nda çok modern tarımla uğraşan aileleri ziyaret ediyorum. Kimi çiçekçilik yapıyor kimi gül yetiştiriyor. Samsun nüfus hareketleri itibariyle çok şanslı illerden biri. Samsun göç alıyor ama aynı zamanda göç veriyor. İyi bir yönlendirmeyle ve yönetmeyle Samsun'dan göçü engelleyip burada tutabiliriz. Nerede bir hareket varsa orada bir bereket vardır."



"Klasik tarımla mesafe almamız mümkün değil"

Bu koordinasyon toplantısında öncelikle kurumların kapasitelerini çok iyi tartmaları gerektiğini vurgulayan Şahin, "Bu toplantılarda bir sinerji oluşturmamız gerekiyor. Bir araya gelip daha iyi tarımı Samsun'a nasıl tanıtırız. Samsun'daki tarımla ilgili bizler yapmamız gereken şeyleri belirlemeliyiz ki ciddi anlamda mesafe alalım. Samsun'dan diğer illere ve yurt dışına hangi tarım ürünlerini gönderirsek çok daha para kazanırız, ya da uzun süreli sürdürülebilir tarımsal ihracat yaparız. Bunlarla ilgili ciddi anlamda kafa yormamız gerekiyor. Bizim gerek tarımda, gerekse hayvancılıkta birkaç branşa dönmemiz gerekiyor. Bir tanesi çokça belki ürün üretmek, ikincisi organik ürünlere yönelmek ve organik ürün pazarları oluşturmamız gerekiyor. Üçüncüsü de iyi tarımla çiftçilerimize daha fazla para kazanabilecekleri yöntemleri göstermemiz gerekiyor. Ayrıca bir araya gelip kooperatif şeklinde çalışarak ürün üretmeyi sağlamamız gerekiyor. Ne yaparsak yapalım klasik tarımla mesafe almamız mümkün değil. Artık bu açığı başka ülkeler kapatıyor" şeklinde konuştu.



"Türkiye'yi hep 'tarım ve hayvancılık ülkesi' diye kandırdılar"

"Türkiye'yi hep 'tarım ve hayvancılık ülkesi' diye kandırdılar" ifadesini kullanan Vali Şahin, şöyle konuştu: "Bunu biz İlkokulda, Ortaokulda ve Lisede kitaplarımızda hep böyle gördük ve okuduk. Batı ülkelerini de sanayi ülkeleri olarak okuduk. Burada limana bir gemi yanaştığında mısır veya buğday Amerika'dan geliyor. Peynir Hollanda'dan geliyor. Hayvan Almanya ve Hollanda'dan geliyor. Yani tarım ülkesiyiz ama tarım ürünleri ithal ediyoruz. Hayvancılık ülkesiyiz hayvan ve hayvan ürünleri ithal ediyoruz. Onun için bizim kendimizi tarım ve hayvancılık ülkesi gibi sınıflama yerine, biz hem tarım hem hayvancılık hem sanayi hem de endüstri ülkesi olalım. Bu anlamda herkes üzerine düşen görevi yapsın."

Vali Şahin sözlerini şöyle tamamladı: "Benim bürokrat arkadaşlardan bir istirhamım var. Devletin sizlere biçtiği sınırlarda yetinmeyin. Bizlere biçilen görev alanı dışında fiili durum oluşturup çıkmamız gerekiyor. Bunu gerek eğitimle, gerekse size verilen görevleri yaptıktan sonra, şu an yaptığımız gibi enerjilerimizi biriktirip aynı istikamete bakmamız gerekiyor. Olmaz kavramını lugatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Her şey olur sadece imkansızlar zaman alır. Buna inanırsak biz bir sürü şeyi gerçekleştiririz."

Toplantıda Samsun İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nail Kırmacı da bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından, Tarım İl Koordinasyon Toplantısı'na katılan resmi kurum yetkilileri sırayla görüşlerini dile getirdiler.

Toplantıya ayrıca, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Ziraat Fakültesi Dekanı Yusuf Demir ve Veteriner Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Murat Güzel katıldı.

(SAM-SLH-Y)



08.05.2017 16:44:44 TSI

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