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Reşadiye'de üniversite öğrencileri Umre'ye gönderildi



(Fotoğraflı)



Hasan Ay

TOKAT (İHA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde düzenlenen yazılı sınavda başarı elde eden, 3 kız öğrenci düzenlenen törenle umreye yolcu edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından üniversiteli 25 yaşını doldurmamış öğrencilere yönelik umre ödüllü yazılı sınav düzenlendi. Yarışmaya, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Reşadiye Meslek Yüksek Okulu'nda öğrenim gören üniversiteli 20 öğrenci katıldı. Yazılı sınavda başarı elde eden Gizem Kartal, Gül Coşkun ve Çiğdem Umre'ye gitmeye hak kazandı.

Öğrencilerden Gizem Kartal, Umre'ye gitmenin heyecanını yaşadığını belirterek, "Öncelikle Mustafa Özay'a ve Ünsal hocamıza teşekkür ediyoruz. Bu genç yaşta kutsal topraklara gitmek bizlere nasip olduğu için çok mutlu ve heyecanlıyız"dedi.

Reşadiye Merkez Cami önünde düzenlenen törende, İlçe Müftüsü Necmettin Saydan'ın yapmış olduğu duanın ardından öğrenciler tekbirler eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

(HA-UY-



08.05.2017 17:42:14 TSI

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