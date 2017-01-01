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Ünye turizmi masaya yatırıldı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 18:20
Ünye turizmi masaya yatırıldı
Ünye turizmi masaya yatırıldı
- Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar:
- "Turizm pastasından pay almak istiyoruz"

(Fotoğraflı)

Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Ünye'de sektörel açıdan ilçenin bacasız sanayi denilen turizmden daha fazla pay alması için neler yapılması gerektiği masaya yatırıldı.
Ünye Belediyesinin daveti üzerine hafta sonu ilçeye gelen Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler Müdürü Seyit Başkonak, ilk olarak Ünye Ticaret ve Sanayi Odası'nda turizm alanında eğitim gören gençlerle bir araya geldi. Uzun yıllar turizm sektöründe üst düzey yöneticilik yapan ve 7 yıldır Cumhurbaşkanlığında Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevini yürüten Başkonak, gençlere turizm alanında kendilerine hedefler koymaları tavsiyesinde bulundu.
Turizm alanında eğitim gören öğrencilere bu sektörde başarılı olmak için her kademede deneyim sahibi olmanın önemine değinen Başkonak, kendisinin de öğrencilik yıllarında otellerde bulaşık dahi yıkadığını ve bundan gurur duyduğunu söyledi. Konuşmasına öğrencilerle soru cevap şeklinde devam eden Başkonak, yaklaşık 2 saat boyunca deneyimlerini anlattı.
Ünye'deki panelde Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın kendisinden ricası olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler Müdürü Seyit Başkonak, Ünye'de turizm eğitimi alan ve Ankara'da konaklama imkanı olan bir öğrencinin stajını Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapması sözünü verdi.
Gündüz öğrencilerle yapılan panelin ardından Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler Müdürü Seyit Başkonak, daha sonra Ünye'deki turizm işletmecileri ile buluştu.
Organizasyona AK Parti Ordu milletvekili Ergün Taşçı, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Ünye Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Adnan Sobi, Ünye Kent Konseyi üyeleri ve turizm işletmecileri katıldı.

"Pastadan pay almak istiyoruz"
Ünye Belediye Başkanı olarak göreve geldiği ilk günden bu yana turizm alanında birçok projeye imza attıklarını söyleyen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar yaptığı konuşmada küresel ısınmayla birlikte Karadeniz bölgesinin turizme daha elverişli bir bölge haline geldiğini, Ünye olarak doğru yönde düşünüp, doğru hareket edersek, turizm pastasından pay almak istediklerini belirtti.
Çamyar, şöyle konuştu: "Ünye'nin olacaktır. Ünye Belediyesi olarak kültürel değerlerimize yaptığımız her yatırımı şehrimize gelecek turistlere bir davet olarak düşünüyoruz. El Jeezara - El Arabiya gibi uluslararası yayın yapan TV kanallarını şehrimize davet ederek yöresel yemeklerimiz, doğa güzelliklerimiz, ulaşım ve konaklama üzerine çekimler yaptık. Arap turistlerin şehrimizi tanımalarını sağladık. Ordu Valiliği verilerine göre 2017 yazında Arap ülkelerinden 100 uçak Ordu'ya gelecek. 15-20 kafile Ünye'de konaklayacak. Bunun yanında 05 Ağustosta 600 sporcunun katılacağı triatlon organize ediyoruz ve ulusal kanallarda da yayınlanacak. Ben Ünyeli hemşehrilerimizden ve turizmle uğraşan esnaflarımızdan turistlere karşı centilmen, güler yüzlü olmalarını ve gelen turistin bölgemizden memnun ayrılmadı için itina göstermelerini istiyorum. Turistlerin memnun ayrılmaları bir sonraki sene daha fazla turist demektir. Bu da istihdama, ticarete, turizm altyapısına birçok sektöre yansıyacak, ülkemizde olduğu gibi şehrimizde de ekonomik açıdan büyümelere vesile olacaktır."
(MAK-SLH-Y)

08.05.2017 18:20:14 TSI
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