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Adana'nın 6 ilçesinde elektrik kesintisi

09 Mayıs 2017 Salı, 09:08
Adana'nın 6 ilçesinde elektrik kesintisi

ADANA (İHA) - Adana'nın Çukurova, Ceyhan, İmamoğlu, Sarıçam, Seyhan ve Yumurtalık ilçelerinde perşembe günü tesis ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 11 Mayıs Perşembe günü, Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi 71537 Sokak, Belediye Evleri Mahallesi 84311, 84327, 84313, 84265, 84310, 84302, 84278, 84274, 84272, 84270, 84268, 84256, 84254, 84290, 84280, 84266, 84264, 84260, 84258, 84315, 84369, 84326, 84324, 84320, 84318, 84316, 84301, 84299, 84273, 84271, 84300, 84777, 84312, 84303, 84267, 84263, 84261, 84259, 84257, 84319, 84321, 84323 ve 8417 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında, Ceyhan İlçesi Başören Mahallesi Başören Sokak ve Çanaklı Mahallesi 10101 Sokağa 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.
İmamoğlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 108, Adnan Menderes, 75, 76, 78, 51, 105, 109, 120, 74, 119, 114 ve 121 sokaklara 08:30-12:30 saatleri arasında, Hürriyet Mahallesi 577, 576, 573, 547, 571, 587, 574, 588, 658, 550, 551 ve 542 sokaklara 13:00-16:00 saatleri arasında, Sarıçam ilçesi Gümürdülü Mahallesi Çelikler Sokak ile Gökbuket Mahallesi, Sarıçam Mahallesi ve Hakkıbeyli Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi 72081, 72089, 72085, 72082, 72077, 72087, 72073, 72066, 72092 ve 72084 sokaklar ile Mücahitler Bulvarında 09:00-17:00 saatleri arasında, Yeşil Yuva Mahallesi 36027, 36063 ve 36029 sokaklar, Mirzaçelebi Mahallesi 31004, 31008 ve 31010 sokaklarda 09:30-14:30 saatleri arasında, Yumurtalık ilçesi Zeytinbelli Mahallesinde 09:00-13:00 saatleri arasında enerji kesintisi olacak.
(ELF-Y)

09.05.2017 09:17:38 TSI
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