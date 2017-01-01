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55 yıldır şapka dikiyor



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Dursun Murat Aydın

ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Oltu İlçesi'nde 11 yaşında başladığı şapkacılığı 55 yıldır sürdüren Mevlüt Dursun, birçok kişinin mesleği bırakması ile yalnız kaldı. 66 yaşındaki Dursun, hala makinesinin başına geçerek, özel sipariş şapkaları üretiyor.

Şapka takmanın meşhur olduğu bir dönemde Oltu'da şapkacılık mesleğine başlayan Mevlüt Dursun, yıllar içinde birçok meslektaşının dükkanlarını kapatmasıyla yalnız kaldı. İlerlemiş yaşına rağmen mesleğini sürdüren Dursun, makinesinin başına geçerek şapkaları üretmeye devam etti. Atölyesinde dikiş makinesiyle üretim yapan Mevlüt Dursun, Oltu'da sadece kendisinin şapka yaptığını söyledi. Türkiye'de de çok az kişi kaldıklarını ve konfeksiyona yönelindiğini ifade eden emektar usta Dursun, herkesin şapka taktığı yılları özlemle andı. 4 çocuk 10 torun sahibi Mevlüt Dursun, "11 yaşında şapkacı ustanın yanında şapka yapmaya başladım. O zamanlar şapka çok popülerdi. İnsanlar şapkasız gezmezdi. Siparişleri yetiştiremiyorduk. Eskiden yüzlerce şapkacı vardı. Ama artık konfeksiyon üretimler arttı. İnsanlara iğne ucunda sanat yapmak zor geliyor. Başka şehirlerde belki şapka yapan vardır ama benim şapkamı tutmaz. Çünkü fabrika usulü yapmıyoruz. Günde 1-2 tane yapıyoruz" diye konuştu.

(DMA-AA)



09.05.2017 09:20:43 TSI

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