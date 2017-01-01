Alaplı'da 'Asayiş Huzur' uygulaması yapıldı
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Ertuğrul Yüksel
ZONGULDAK (İHA) - Alaplı Emniyet Müdürlüğü, ekiplerin katılımıyla 10 noktada asayiş uygulaması başlattı.
Alaplı ilçesinde polis ekipleri, 10 ayrı noktada şüpheli buldukları aracı durdurarak uygulama yaptı. Terminal ve şehir girişindeki güvenlik önlemini arttıran ekipler, şüpheli buldukları aracı durdurarak sürücülere Genel Bilgi Taraması (GBT) uygulaması yaptı. Uygulamanın trafiğin yoğun olduğu noktalarda ve sıklıkla artacağı belirtildi.
(EY-OA-Y)
09.05.2017 09:55:58 TSI
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