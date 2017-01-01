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Alaplı'da 'Asayiş Huzur' uygulaması yapıldı

09 Mayıs 2017 Salı, 09:47
Alaplı'da 'Asayiş Huzur' uygulaması yapıldı
Alaplı'da 'Asayiş Huzur' uygulaması yapıldı

(Fotoğraflı)

Ertuğrul Yüksel
ZONGULDAK (İHA) - Alaplı Emniyet Müdürlüğü, ekiplerin katılımıyla 10 noktada asayiş uygulaması başlattı.
Alaplı ilçesinde polis ekipleri, 10 ayrı noktada şüpheli buldukları aracı durdurarak uygulama yaptı. Terminal ve şehir girişindeki güvenlik önlemini arttıran ekipler, şüpheli buldukları aracı durdurarak sürücülere Genel Bilgi Taraması (GBT) uygulaması yaptı. Uygulamanın trafiğin yoğun olduğu noktalarda ve sıklıkla artacağı belirtildi.
(EY-OA-Y)

09.05.2017 09:55:58 TSI
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