Sur Belediye Başkanı Bilal Özkan Yılın belediye başkanı ödülünü aldı

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Sur İlçe Belediye Başkanı Bilal Özkan, terörün yıktığı şehirde yaptığı çalışmalarla yılın belediye başkanı ödülüne layık görüldü.

2015 yılı Kasım ve Aralık ayında PKK terör örgütü tarafından hendek terörüne maruz bırakılan ve örgüt tarafından talan edilen, terör olayları neticesinde binlerce insanın evinden ayrılmak zorunda kaldığı Sur'da yürütülen çalışmalar meyvesini vermeye başladı. Yaklaşık 10 ay önce İçişleri Bakanlığı'nca Sur'a Belediye Başkan Vekili olarak atanan Bilal Ozkan kısa sürede başardığı işlerle, sanat, spor ve siyaset dallarında dağıtılan ve bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Altın Palmiye Ödülleri'nde 'Yılın İlce Belediye Başkanı' kategorisinde ödüle layık görüldü. 8 Mayıs Pazartesi akşamı İstanbul'da yapılan yüzlerce seçkin davetli topluluğunun katıldığı ödül töreninde ödülünü alan Özkan; göreve geldiğinde yıkık bir şehir, umutsuz ve terör yüzünden evinden ayrılmak zorunda kalan insanlar, borca batırılmış ve görev tanımından uzak bir belediye, çöp dağları ve bir çok olumsuzlukla karşılaştık ancak, devletimizin kararlılığı ve milletin devlete olan bağlılığı ile güveni kısa sürede değişimi getirdiğini ifade etti. Özkan konuşmasında, "Sur'da tepeden tırnağa yeniden bir şehir kuruldu. Terörün harap ettiği tarihi eserler yeniden restore edildi. Başta Hz. Süleyman ve Kırklar Dağı'nda yeni rekreasyon alanları yapıldı. Gazi ve Melik Ahmet caddelerinde prestij cadde ve cephe giydirme çalışmaları yürütüldü. Köylerde yol ve meydan çalışmaları sürüyor. Ağaçlandırma çalışmalarına devam ediliyor. Halı sahalar ve çocuk parkları çalışmaları yürütülerek, sosyal yardım ve destek alanında yaklaşık 75 bin insana ulaşıldı. Özel günlerde etkinlikler düzenlenerek, belediye tarafından okulların ihtiyaçlarını gideriyoruz. Yeni is makineleri ile alt yapı çalışmalarına hız veriliyor. Temiz bir şehir oluşturularak, sayılamayacak ölçüde hizmet halkla buluştu ve buluşmaya devam ediyor. Toplamda 2 milyarlık bir devlet yatırımı bölge ile buluştu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde İcisleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere pek çok bakanlıkça yürütülen ve belediyemizde koordine edilen bu hizmetler devletimizin Sur ve Diyarbakır halkına olan sevgisinin ve sahiplenmesinin göstergesidir. Ancak en önemli hizmet halka dokunmaktır, bir yapılmayanı yapıp halkımızla esnafımızla köylümüzle iç içe olduk ve birlikte başardık. Çalışmalarımızın her anında bize maddi manevi güç veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'a, başta bizleri görevimiz süresince 7 defa ziyaret eden, kendilerini her an yanımızda hissettiğimiz, arkamızda dimdik duran Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve çok sayıda yatırımı yönlendiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki olmak üzere tüm bakanlarımıza, engin birikimleri ile bize güç veren Diyarbakır Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy'a, bizlere her alanda güç veren kardeş belediyelerimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi'ne, Diyarbakir Büyükşehir Belediyesi'ne, destekçi olan tüm Ankara bürokrasisine, memuru ve işçisiyle tüm Sur Belediyesi çalışanlarımıza ve 117 bin Sur insanına teker teker şükranlarımı arz ediyorum. Biliyoruz ki yükümüz ağırdır ve daha çok çalışmak zorundayız, el birliği ile milletimizin namusu ve devletimizin bize emaneti olan bu belediyeleri en iyi seviyeye taşımak boynumuzun borcudur" dedi.



"Atalarımız nasıl var olma bedelini ödedilerse, bizde ödemeye devam edeceğiz"

Sur Belediye Başkanı Bilal Özkan, atalarımız gibi bu coğrafyada var olma mücadelesi vereceklerini söyledi. Özkan, "Bu halkı teröre umutsuzluğa ve yıkıma mahkum etmek isteyenlere fırsat vermedik, vermeyeceğiz. Biz Tanrı Dağları'ndan Viyana'ya, Kırım'dan Hicaz'a büyük bir coğrafyaya nizam vermiş vermiş ve aleme nizam verme iddiasında olan büyük bir milletin evlatlarıyız. Dolayısıyla PKK ya da FETÖ terörü bizi yıkamayacak kadar küçük birer meseledir. Terörle mücadele noktasında irademiz tamdır. Devletimizin bu süreçlerdeki titiz yürüyüşü en büyük hazinemiz olan milletimize zarar vermeden tabiri caiz ise sapla samanı ayırarak iş görme gayretinin eseridir. Tarih boyunca atalarımız nasıl ki bu coğrafyada var olmanın bedelini ödedilerse biz de ödemeye devam edeceğiz. Mutlak surette de var olacağız. Türkiye Cumhuriyeti; devleti ve milletiyle bir bütün olarak sonsuza dek tam ve bağımsız olarak var olmaya mutlak surette devam edecektir" diye konuştu.



"Bu ödülü şehit edilen Derik Kaymakamı Safitürk'e armağan ediyorum"

Başkan Özkan aldığı ödülün Sur halkının olduğunu söyledi. Özkan, "Bu ödül benimle birlikte 79 belediyede görevlendirilen mülki idare amiri meslektaşlarımındır, bu ödül Sur halkınındır, beni yetiştiren anne babamındır. Özellikle yaşamımdaki her çalışmada ve bizzat bu zorlu görevimde daimen bana güç veren değerli eşimin ve çocuklarımındır. Ama ben bu ödülü bilhassa 10 Kasım 2016'da görevi basında hain bir terör saldırısıyla şehit edilen Derik Belediye Baskanı ve Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'e, Sur operasyonlarında şehit olan kahraman polis ve askerimize ve bu gece de hep birlikte andığımız 15 Temmuz şehitlerimize armağan ediyorum. Ruhları şad olsun. Dimdik ayaktayız ve emanetlerine sahiplik bilincindeyiz. Bir gün onlar adına bir müze açılırsa ve kabul buyurulursa elimdeki bu ödülü onlar anısına sergilenmek üzere oraya armağan edeceğim" ifadelerini kullandı.

09.05.2017

