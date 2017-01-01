YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Dicle Elektrik panoları bedelsiz değiştiriyor

Dicle Elektrik panoları bedelsiz değiştiriyor



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Dicle Elektrik Dağıtım, bazı basın organlarında yer alan, "72 bin TL pano ücreti veremedikleri için DEDAŞ elektrikleri kesti" başlıklı haberi yalanladı. Enerji şirketinden yapılan açıklamada, "2015'ten bu yana 48 bin mesken abonesinin sayaç ölçü devresinin yer aldığı panolar, tek kuruş talep edilmeden yenilendi" denildi.

Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka, bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberin gerçeği yansıtmadığını ve tek taraflı olarak hazırlandığını savundu. Bedeli ülke genelindeki herkesin cebinden çıkan kayıt dışı elektrik kullanımını önlemekte kararlı olduklarını belirten Yaka, "Islahat adı altında özellikle şehir merkezlerindeki çok katlı binalarda kendi tasarımımız olan ve kayıt dışı elektrik kullanımını önleyecek olan çoklu panoları yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Sadece Diyarbakır'da 2015 yılından bu yana Bağlar, Kayapınar ve Yenişehir ilçelerimizde 48 bin mesken abonesinin panosu, uzaktan haberleşmeli sayaç ölçü devresi tesis edilerek değiştirildi. Bunun için şirketimiz 7 milyon 504 bin lira harcadı. Karşılığında ise müşterilerimizden tek bir kuruş dahi talep etmedik. 2017 yılında 3 milyon liralık harcama ile 20 bin sayacı daha çoklu panolara almayı planlamaktayız" dedi.



"Kaçak elektrik cezasının iade edilmesini istiyorlar"

İl Müdürü Yaka, habere konu olan binada 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılan denetimler sonucunda çok sayıda abonenin kaçak elektrik kullandığının belirlendiğini ve gerekli yasal işlemlerin yapıldığını ifade etti. Söz konusu bu binada da kaçağı önleyecek çoklu pano uygulaması gerçekleştirileceğini kaydeden Uğur Yaka, "Bina sakinlerinden bazıları bu çalışmayı engellemek istiyor. Bunun için de ortaya (72 bin lira pano ücreti isteniyor) gibi gerçek dışı iddialar atıyorlar. Diğerleri gibi burada yapacağımız pano için de kimseden tek kuruş talebimiz yoktur. Tüm harcamaları şirketimiz yapacaktır. Temiz bir sayfa açma arzusunda olan şirketimiz, bu uygulama çerçevesinde değiştirdiği hiç bir sayaç ile ilgili işlem yapmayacaktır. Amacımız kimseyi cezalandırmak değil, aksine kullanılan elektriği kayıt altına almaktır" dile konuştu.

(İHA-MP-Y)



09.05.2017 10:13:16 TSI

NNNN

