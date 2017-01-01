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Erzin'de 434 kilo atık pil toplandı

09 Mayıs 2017 Salı, 10:31
Erzin'de 434 kilo atık pil toplandı
Erzin'de 434 kilo atık pil toplandı

(Fotoğraflı)

Necati İvgin
HATAY (İHA) - Hatay'ın Erzin ilçesinde okullar arası başlatılan "ödüllü" atık pil toplama kampanyasıyla 195 günde yaklaşık 434 kilo pil toplandı.
Erzin Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi (TAP) işbirliği ile ilçe genelindeki okullarda 15 Ekim 2016-30 Nisan 2017 tarihleri arasında düzenlediği ödüllü atık pil toplama kampanyasında 433 kilo 920 gram atık pil toplandığı açıklandı.
Belediye yetkilileri kampanyadaki amacın ilçedeki okullarda eğitim gören çocuklara çevre bilincinin aşılanması, sorumluluk duygusunun yerleştirilmesi olduğu kaydedildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce de desteklenen kampanyada Zekiye Cavidan Özmen İlkokulu 210 kilo 800 gram atık pil toplayarak birinci, Atatürk Ortaokulu 81 kilo 850 gram pil ile ikinci, Şükrüpaşa İlkokulu 31 kilo 250 gram topladığı pil ile üçüncü olduğu açıklandı.
(NCT-Y)

09.05.2017 10:39:24 TSI
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