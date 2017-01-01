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Yakutiye Belediyesi, yol ve sosyal donatı çalışmalarına devam ediyor

09 Mayıs 2017 Salı, 10:32
Yakutiye Belediyesi, yol ve sosyal donatı çalışmalarına devam ediyor
Yakutiye Belediyesi, yol ve sosyal donatı çalışmalarına devam ediyor

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Merkez Yakutiye Belediyesi, yol ve sosyal donatı olarak yetersiz olan Hilalkent semtine adeta hizmet çıkarması yapıyor. 2 bin metre uzunluğunda yeni yol açılırken, 4 adet park inşa etmek için çalışma yapılıyor. Belediye Başkanı Ali Korkut, ekibiyle birlikte alan üzerinde inceleme yaparken, projeler üzerinde rötuşlar gerçekleştiriyor.
Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, 1995 sonrası yapılaşmaya açılan ve hızla betonlaşan Hilalkent semtinde nüfusla orantılı yeşil alan bulunmadığına dikkat çekti. Bölgenin bir çok ihtiyacını karşılayacak aparatlardan eksik olduğunu anımsatan Korkut, "Maalesef buranın temelini atanlar menfaati düşünüp, yalnızca kout yapmışlar. Konutlarda oturacak insanların sosyal ihtiyaçları göz ardı edilmiş. Park, bahçe, oturma alanları, yürüyüş veya bisiklet yolları, gençliğin vakit geçireceği spor alanları kimsenin aklına gelmemiş. Belediye olarak bu ihtiyacı düşündüğümüz için Hilalkent semtine parklar yapıyoruz. Belediye başkan yardımcılarımla çalışmaları yerinde inceliyoruz. İlgili birimlerimiz tarafından hazırlanan projeler, zaman zaman alana tam uymaya biliyor. Şimdi sahada proje üzerinde görüş ve tartışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Böylece iyi bir ekip ruhu ortaya çıkıyor. Basit bir biçimde ifade edelim, projede kesintisiz bir park alanı görünüyor. Kot farkı ile oluşacak kayma ve benzeri sakıncalar tam olarak dikkate alınmamış. Biz alanda projeyi önümüze koyup oturup oturmayacağını tartıştık. Nihayet, park tasarımımın karşıda yer alan binaların oturma şekline göre üç etaplı olmasının daha doğru olacağına karar verdik. Bu ortak aklın güzel bir örneğidir" şeklinde konuştu.
Yakutiye Belediyesi, Hilalkent Lisesi ile TOKİ konutları arasındaki alanda 3 adet park, sosyal donatı inşa ediyor. Hilalkent lisesi yanında 3 bin 500 metrekare büyüklüğündeki birinci park, 550 metrekare çocuk oyun grubuyla bezenmiş etkinlik alanı, fitnes, bank ve kamelya yer alıyor. Yol güzergâhın da TOKİ konutlarına uzanan alanda biri 2 bin 500 metrekare, diğeri 5 bin metrekare büyüklüğünde 2 park daha yapımı devam ediyor.
Parklarda oturma grupları, kamelya, bisiklet yolu, fitnes, çocuk oyun grupları yer alacak.
(ÖB-ÖB-Y)

09.05.2017 10:40:21 TSI
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