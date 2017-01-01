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Pazarlar Belediyesinden park ve refüjlere bahar bakımı



(Fotoğraflı)



Mustafa Bektaş

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde bahar aylarının gelmesi ile birlikte çevre düzenleme çalışmalarına hız verildiği bildirildi.

Bahar aylarının gelmesi ile Pazarlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından park ve refüjlerdeki ağaç ve çiçeklerin bakımı, kuruyan bitkilerin yerine yeni bitkiler dikiliyor. ayrıca ağaçların budama çalışmaları da yapılıyor.

Çevre düzenleme çalışmalarının önemine vurgu yapan Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, "Halkımızın ilçesinden onur duyduğu, görselliğin öne çıktığı, görenlerin takdir ettiği, hoş bir ilçe için çalışmalarımızı hızla devam ediyor. Cadde ve kavşaklarımıza yaptığımız bakımlar sayesinde yemyeşil bir Pazarlar görünümü olmasını amaçlıyoruz. Park, bahçe ve refüjlerimizin daha güzel görünmesi için çeşitli çiçek dikimi gerçekleştirdik. Bunun yanında ayrıca park ve refüjlerdeki bitkilerimizin budama çalışmalarını da yürütüyoruz'' dedi.

Ayrıca Başkan Erdoğan, bakım çalışmalarının tamamının Pazarlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütüldüğünü belirtti.(MB-EFE)



09.05.2017 10:43:35 TSI

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