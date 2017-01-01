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Öğrenciler üniversiteleri tanıdı



(Fotoğraflı)



Kaner Akaner

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli genelinde 2016-2017 öğretim yılı üniversite tercih fuarları ve tanıtım günleri yapıldı.

Üniversite tercih günleri" adı altında Kırklareli merkez, ilçelerde bulunan ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 11. ve 12. sınıf öğrencileri ve velilerin katılımı ile seminer düzenlendi.

Rektörlük Kültür Merkezi'nde Dr. Burak Kılanç öğrencilere üniversiteye yerleşmede YÖK Atlas Sistemi semineri verdi. Daha sonra Kırklareli Merkez Kapalı Spor Salonu'nda bilgilendirici stantlar kuruldu.

Kırklareli'ne gelen özel ve devlet üniversitelerinden görevliler, tercih yapacak olan öğrencilere üniversitelerinin fiziki koşullarını, ulaşımlarını, başarı sıralamaları gibi konularda yardımcı oldular.

Üniversitelerden gelen görevliler, ayrıca öğrencinin kendini tanıması, becerilerini fark etmesi, bir üst eğitim olan üniversiteden beklentilerini, tercihi yapılacak üniversitenin mezuniyet sonrası istihdam ilişkilerini, üniversitenin yakın ve uzak çevresini, öğrencilerin ve velilerin sağlıklı tercih yapmaları, öğrencinin üniversite sonrası hedeflerinin belirlenmesi konusunda rehberlik hizmeti verdi.

Tanıtım günlerine İl Milli Eğitim Müdür Vekili Kerim Sanık, Şube Müdürü Yaşar Eker katıldı.

Gerçekleştirilen fuarda Kırklareli Üniversitesi'nin standı üniversiteye hazırlanan öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Çeşitli tanıtım malzemelerinin dağıtıldığı standında üniversitenin bölüm ve programları, beslenme ve barınma olanakları ile sportif ve kültürel faaliyetleri hakkında öğrencilere ayrıntılı bilgiler verildi.

6 bin öğrencinin ziyarette bulunduğu fuarda Kırklareli Üniversitesi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi görevlisi Uzman Yılmaz Kus ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı personeli Özkan Al temsil etti.

(KA-MEF-Y)



09.05.2017 10:44:37 TSI

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