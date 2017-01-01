ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kaymakamlık Kupası Futbol Turnuvası sona erdi

09 Mayıs 2017 Salı, 10:47
Kaymakamlık Kupası Futbol Turnuvası sona erdi
Kaymakamlık Kupası Futbol Turnuvası sona erdi

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Konyaaltı İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Kaymakamlık Kupası Futbol Turnuvası'nın şampiyonu Konyaaltı Belediyesi oldu.
Konyaaltı İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Kaymakamlık Kupası Futbol Turnuvası tamamlandı. Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinesinde gerçekleştirilen turnuvaya 16 takım katıldı. Kamu kurumları arasında geleneksel olarak gerçekleştirilen turnuvada 252 sporcu, dörderli gruplar halinde oluşturulan takımlarda bir ay süresince kıyasıya mücadele etti.
Konyaaltı Belediyesi Mali Hizmetler, İmar ve Basın-Yayın Müdürlüğü'nün çalışanlarından oluşturulan takım ile Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü takımı final oynadı. Büyük mücadeleye sahne olan karşılaşma 3-3 tamamlandı. Penaltı atışlarıyla belirlenen karşılaşmanın kazananı ve de turnuvanın şampiyonu Konyaaltı Belediyesi oldu.
Konyaaltı Atatürk Stadyumu'nda oynanan maç sonrası düzenlenen seremoniyle dereceye giren takımlara kupaları verildi. Kaymakamlık Futbol Turnuvası Şampiyonu Konyaaltı Belediyesi Mali Hizmetler, İmar ve Basın Yayın Müdürlüğü olurken, ikinci Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü, üçüncü Sahil Güvenlik Komutanlığı, dördüncü ise Konyaaltı Belediyesi Park-Bahçeler Müdürlüğü oldu. Turnuvanın şampiyonu Konyaaltı Belediyesi kupasını alırken, oyuncular da kupa coşkusunu yaşadı. Futbolcuların coşkusuna Konyaaltı Belediyesi'nin birim müdürleri de eşlik etti.
Kamu kurumları çalışanları arasında gerçekleştirilen turnuva ile kurumlar arasında ilişkilerin daha da pekiştiğine inandığını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, turnuvanın kazanan tarafı olmaktan da ayrıca mutluluk duyduğunu söyledi. Başkan Muhittin Böcek, turnuvaya katılan tüm takımları tebrik ettiğini belirtirken, emeği geçen herkese de ayrıca teşekkür etti.
(SÇ-SÇ-Y)

09.05.2017 10:56:48 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Milli basketbolcu Fatih Solak Muratpaşa'da
YEREL

MİLLİ BASKETBOLCU FATİH SOLAK MURATPAŞA'DA
Şehidin oğlundan teşekkür plaketi
YEREL

ŞEHİDİN OĞLUNDAN TEŞEKKÜR PLAKETİ
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Obezite Cerrahisi atandı
YEREL

ALANYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NE OBEZİTE CERRAHİSİ ATANDI
Döşemealtı Hastanesinde kaba inşaatın yüzde 90'ı tamamlandı
YEREL

DÖŞEMEALTI HASTANESİNDE KABA İNŞAATIN YÜZDE 90'I TAMAMLANDI
Kumluca'da 'Narko-Sokak' operasyonu
YEREL

KUMLUCA'DA 'NARKO-SOKAK' OPERASYONU
&quot;Her kulübe Vagner Love gibi bir futbolcu lazım&quot;
YEREL

"HER KULÜBE VAGNER LOVE GİBİ BİR FUTBOLCU LAZIM"
Baykal'a ait iş merkezindeki hırsızlık
YEREL

BAYKAL'A AİT İŞ MERKEZİNDEKİ HIRSIZLIK

Özge bebeğe protez takılacak
YEREL

ÖZGE BEBEĞE PROTEZ TAKILACAK
Bahçeli 17 Mayıs'ta Alanya'da
YEREL

BAHÇELİ 17 MAYIS'TA ALANYA'DA
Başkan Yücel'den Avsallar halkına imar planı müjdesi
YEREL

BAŞKAN YÜCEL'DEN AVSALLAR HALKINA İMAR PLANI MÜJDESİ
Tenis: 12. Türkiye Senyör Takımlar Şampiyonası
YEREL

TENİS: 12. TÜRKİYE SENYÖR TAKIMLAR ŞAMPİYONASI
Türel: &quot;30'un üzerinde kavşakta düzenleme yapıyoruz&quot;
YEREL

TÜREL: "30'UN ÜZERİNDE KAVŞAKTA DÜZENLEME YAPIYORUZ"
Açık Hava Tiyatrosu ihaleye çıkarıldı
YEREL

AÇIK HAVA TİYATROSU İHALEYE ÇIKARILDI
Minik Özge için hukuki süreç başlıyor
YEREL

MİNİK ÖZGE İÇİN HUKUKİ SÜREÇ BAŞLIYOR
Antalya'daki alkol düzenlemesi
YEREL

ANTALYA'DAKİ ALKOL DÜZENLEMESİ
Türkiye genelindeki uyuşturucu operasyonları
YEREL

TÜRKİYE GENELİNDEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARI
Antalya'da fuhuş operasyonu
YEREL

ANTALYA'DA FUHUŞ OPERASYONU
ENFEST başlıyor
YEREL

ENFEST BAŞLIYOR
&quot;Alkol gözlüğü&quot; ile penaltı atışı
YEREL

"ALKOL GÖZLÜĞÜ" İLE PENALTI ATIŞI

Antalya'da Yılın Ebeleri seçildi
YEREL

ANTALYA'DA YILIN EBELERİ SEÇİLDİ
Özge bebek, Ömer Özkan ile buluştu
YEREL

ÖZGE BEBEK, ÖMER ÖZKAN İLE BULUŞTU
Antalya'da kruvaziyer turist trafiği
YEREL

ANTALYA'DA KRUVAZİYER TURİST TRAFİĞİ
Başkan Uysal, MURGEM öğrencileri ile buluştu
YEREL

BAŞKAN UYSAL, MURGEM ÖĞRENCİLERİ İLE BULUŞTU
Başkan Uysal: &quot;Geleceğimize yatırım yapıyoruz&quot;
YEREL

BAŞKAN UYSAL: "GELECEĞİMİZE YATIRIM YAPIYORUZ"
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de ilk kez fasülye görünümlü afyon sakızı yakalandı!
GÜNDEM

TÜRKİYE'DE İLK KEZ YAKALANDI!

 1
  • 2 Ünlü çiftin 2,5 milyon dolarlık villası
  • 3 İşte dünyanın en genç zengini
  • 4 TSK 24 tane birden sipariş verdi