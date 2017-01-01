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Hisarcık'ta 'aile içi iletişim ve bilinçli medya kullanımı' eğitimi

09 Mayıs 2017 Salı, 11:09
Hisarcık'ta 'aile içi iletişim ve bilinçli medya kullanımı' eğitimi
Hisarcık'ta 'aile içi iletişim ve bilinçli medya kullanımı' eğitimi

(Fotoğraflı)

Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Tavşanlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından öğrenci velileri ile giyim ve makine nakış kursiyerlerine 'Aile içi iletişim ve bilinçli medya kullanımı' konulu eğitim verildiği bildirildi.
Atatürk ve Cumhuriyet İlkokulu, Şehitler Ortaokulu öğrenci velileri ile Halk Eğitim Merkezi giyim ve makine nakış kursiyerlerine Tavşanlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli Sosyolog Meltem Yıldırım tarafından "Aile İletişim Eğitimi", AEP Eğiticisi Yavuz Doğanay tarafından ise "Bilinçli Medya Kullanımı" eğitimi verildi. Eğitime toplam 54 kişi katıldı.(MA-EFE)

09.05.2017 11:17:27 TSI
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