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Erzincan'a tarımsal sulama amaçlı 6 proje yapılıyor



(Fotoğraflı)



Abdullah Aslan

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Devlet Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile Erzincan da inşası devam eden ve yapımı tamamlanan gölet ve sulama projelerinin şantiye sahalarını gezerek, incelemelerde bulundu.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun talimatıyla başlatılan ve büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen "GÖLSU" projesi kapsamında Erzincan da ki su kaynaklarını değerlendirerek, sulanmadık arazi bırakmamak adına hayata geçirilen projeler arasında yapımı tamamlanan Erzincan'ın Tercan İlçesinde ki Çadırkaya Göletinde ve yapımı devam eden Erzincan'ın Çayırlı İlçesinde ki Turnaçayırı Barajı, Erzincan'ın Tercan İlçesinde ki Çatakdere Göleti ile Erzincan'ın Kemah İlçesinde ki Doğanbeyli, Karadağ ve Tuzlaköy Göletlerinde incelemede bulunan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, ilçe kaymakamları ve Devlet Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Vali Ali Arslantaş, sulama projelerinden faydalanacak olan köylerdeki muhtarlarla da görüşerek, istek ve taleplerini dinledi.

Vali Arslantaş, yapmış olduğu incelemelerde iş sezonunun başlamasıyla birlikte yüklenicinin işe başladığını, ekiplerin çalışır halde olduğunu ve işin 2017 yılı içerisinde bitirilmesinin hedeflendiğini, çalışma ve iş planının da bu hedef doğrultusunda yürütüldüğünü gözlemleyerek, kazasız ve başarılı bir iş sezonu geçirilmesini temenni etti.

Projelerin tamamlanmasıyla sulama göleti yapılan bölgelerde halen tarımı yapılan bitkilerin veriminin artacağı, yeterli suyun zamanında bulunabilmesi sağlanarak, çiftçi gelirlerinin artmasından dolayı ekonomik ve sosyal bakımından da bölgelerin daha çok gelişeceğini kaydeden Vali Ali Arslantaş kendisine eşlik eden Devlet Su İşleri 8. Bölge Müdürü Sadullah Seven, Devlet Su İşleri Erzincan Şube Müdürü Abdurrahman Durmuş ve beraberindeki ilgili yetkililere çalışmalarında başarılar diledi.

(AA-AT-Y)



09.05.2017 11:21:36 TSI

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