ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Erzincan'a tarımsal sulama amaçlı 6 proje yapılıyor

09 Mayıs 2017 Salı, 11:12
Erzincan'a tarımsal sulama amaçlı 6 proje yapılıyor
Erzincan'a tarımsal sulama amaçlı 6 proje yapılıyor

(Fotoğraflı)

Abdullah Aslan
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Devlet Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile Erzincan da inşası devam eden ve yapımı tamamlanan gölet ve sulama projelerinin şantiye sahalarını gezerek, incelemelerde bulundu.
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun talimatıyla başlatılan ve büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen "GÖLSU" projesi kapsamında Erzincan da ki su kaynaklarını değerlendirerek, sulanmadık arazi bırakmamak adına hayata geçirilen projeler arasında yapımı tamamlanan Erzincan'ın Tercan İlçesinde ki Çadırkaya Göletinde ve yapımı devam eden Erzincan'ın Çayırlı İlçesinde ki Turnaçayırı Barajı, Erzincan'ın Tercan İlçesinde ki Çatakdere Göleti ile Erzincan'ın Kemah İlçesinde ki Doğanbeyli, Karadağ ve Tuzlaköy Göletlerinde incelemede bulunan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, ilçe kaymakamları ve Devlet Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Vali Ali Arslantaş, sulama projelerinden faydalanacak olan köylerdeki muhtarlarla da görüşerek, istek ve taleplerini dinledi.
Vali Arslantaş, yapmış olduğu incelemelerde iş sezonunun başlamasıyla birlikte yüklenicinin işe başladığını, ekiplerin çalışır halde olduğunu ve işin 2017 yılı içerisinde bitirilmesinin hedeflendiğini, çalışma ve iş planının da bu hedef doğrultusunda yürütüldüğünü gözlemleyerek, kazasız ve başarılı bir iş sezonu geçirilmesini temenni etti.
Projelerin tamamlanmasıyla sulama göleti yapılan bölgelerde halen tarımı yapılan bitkilerin veriminin artacağı, yeterli suyun zamanında bulunabilmesi sağlanarak, çiftçi gelirlerinin artmasından dolayı ekonomik ve sosyal bakımından da bölgelerin daha çok gelişeceğini kaydeden Vali Ali Arslantaş kendisine eşlik eden Devlet Su İşleri 8. Bölge Müdürü Sadullah Seven, Devlet Su İşleri Erzincan Şube Müdürü Abdurrahman Durmuş ve beraberindeki ilgili yetkililere çalışmalarında başarılar diledi.
(AA-AT-Y)

09.05.2017 11:21:36 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
&quot;Üremeni Koru&quot; eğitimi düzenlendi
YEREL

"ÜREMENİ KORU" EĞİTİMİ DÜZENLENDİ
Erzincan'da ağaçlandırma çalışması
YEREL

ERZİNCAN'DA AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMASI
Mayıs Ayı Meclis Toplantıları tamamlandı
YEREL

MAYIS AYI MECLİS TOPLANTILARI TAMAMLANDI
Üniversite öğrencileri miniklerin ayakkabılarını giydirdi
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ MİNİKLERİN AYAKKABILARINI GİYDİRDİ
Erzincan'da yabancı uyruklu 113 kişi yakalandı
YEREL

ERZİNCAN'DA YABANCI UYRUKLU 113 KİŞİ YAKALANDI
Kaçak plakanın önüne geçiliyor
YEREL

KAÇAK PLAKANIN ÖNÜNE GEÇİLİYOR
Erzincan'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
YEREL

ERZİNCAN'DA TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
KYK Erzincan öğrencileri Gökhan Yücel'le buluştu
YEREL

KYK ERZİNCAN ÖĞRENCİLERİ GÖKHAN YÜCEL'LE BULUŞTU
Futsal gençler yarı final müsabakaları tamamlandı
YEREL

FUTSAL GENÇLER YARI FİNAL MÜSABAKALARI TAMAMLANDI
Yıldızlar badminton grup müsabakaları başladı
YEREL

YILDIZLAR BADMİNTON GRUP MÜSABAKALARI BAŞLADI
EN ÇOK OKUNANLAR
TSK'dan 'Hürkuş C' uçağına 24 adetlik sipariş
TEKNOLOJİ

TSK 24 TANE BİRDEN SİPARİŞ VERDİ

1
  • 2 Ünlü çiftin 2,5 milyon dolarlık villası
  • 3 Fahriye Evcen okul arkadaşlarıyla buluştu
  • 4 İşte dünyanın en genç zengini