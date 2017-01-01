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Muhtar eşleri mutluluk dağıtacak

09 Mayıs 2017 Salı, 11:13
Muhtar eşleri mutluluk dağıtacak
Muhtar eşleri mutluluk dağıtacak
- Yılmaz, muhtar eşlerinin de hizmet seferberliğinde rol alması, sosyal hayatın içinde daha çok bulunmaları ve topluma yararlı olmaları için 'Kadın Eli Değsin Projesi'ni uygulamaya koyduklarını belirtti

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmalarında verimliliği arttırmak amacıyla muhtar eşlerinin etkin rol üstleneceği 'Kadın Eli Değsin Projesi'ni hayata geçirdi.
Adana Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Teoman Yılmaz ve Şube Müdürü Gökçen Akkaş, Saimbeyli Belediyesi Başkanı Mustafa Şahin Gökçe ve Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel'in katılımıyla 'Kadın Eli Değsin Projesi'nin ilk toplantılarını Adana'nın kuzey ilçelerinde başlattı. Saimbeyli ve Feke'deki proje tanıtım toplantılarına katılan muhtar eşlerine Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün hediyesi olan yapay çiçekleri veren Gökçe ve Sel, 'Kadın Eli Değsin Projesi'yle Adana Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik hizmetlerinde çığır açacağına inandıklarını vurguladılar.

"Muhtarlar etkin, verimli ve güvenli hizmet için güç veriyor"
Adana'da 829 muhtarın görev yaptığını, bunun 13'ünün kadın olduğunu anımsatan Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Teoman Yılmaz ise muhtarlarla belediye birimlerinin güçlü iletişim sağlaması için Muhtarlık Bilgi Sistemi'ni hayata geçirdiklerini, hizmetlerin etkin, verimli ve güvenli şekilde gerçekleşmesinde muhtarlardan güç aldıklarını anlattı.
Teoman Yılmaz, muhtar eşlerinin de hizmet seferberliğinde rol alması, sosyal hayatın içinde daha çok bulunmaları ve topluma yararlı olmaları için 'Kadın Eli Değsin Projesi'ni uygulamaya koyduklarını ifade etti. Yılmaz, kadın iş gücü ve üretiminin yaygınlaştırılması, ev ekonomisine katkı sağlanması, kız çocuklarının okuma oranının arttırılması, yardıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için hem muhtarların, hem de eşlerinin fikir ve önerilere açık olduklarını kaydetti.
Toplantılarda söz alan muhtar eşleri de Başkan Hüseyin Sözlü'nün hemşehrilerini mutlu eden hizmetlerinden dolayı teşekkür edip, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin bu projesinde görev almaktan, bölge halkının yüzünü güldürecek hizmetlerde pay sahibi olmaktan mutluluk duyacaklarını dile getirdiler.
(ELF-Y)

09.05.2017 11:22:22 TSI
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