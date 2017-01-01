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Kuyucaklı üreticilere 'ÇATAK' eğitimi verildi



(Fotoğraflı)



Mehmet Sarıkaya

AYDIN (İHA) - Kuyucak'ın Kurtuluş ve Kayran mahallelerinde üreticilere Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması (ÇATAK) programı kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Aydın'da 2011 yılında toprak ve su kalitesinin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilirliği, erozyonun önlenmesi ve tarımın olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla başlanan ÇATAK programı uygulamaları devam ediyor. 2017 yılında Aydın'a tahsis edilen 27 bin dekar alanda 8 ilçede çalışmalar yapan Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü elemanları tarafından müracaat ve uygulamalar hakkında bilgiler verildi. Bitkisel üretim elemanları tarafından yapılan bilgilendirmede programa nasıl müracaat edileceği, uygulama kategorileri, 2'inci kategoride erozyonun önlenmesi, toprak yapısının iyileştirilmesi amacıyla yapılacak uygulamalar,müracaat etmeden toprak analizi yaptırma gibi konularda bilgilendirme yapıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe Müdürlüğü konu uzmanları tarafından da 'Milli Tarım Projesi Eğitimi'nin önemine dikkat çekildi.

Ülke genelinde yılda ortalama 500 milyon ton verimli toprakla birlikte 9 milyon ton bitki besin maddesinin de yitirildiğini kaydeden Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fuat Fikret Aktaş, "Tarımda kullanılan girdilerin ve atıkların neden olduğu toprak ve su kirliliği, aşırı su kullanımından kaynaklanan tuzlanma, rüzgar ve su erozyonu önemli çevre sorunlarının başında gelmektedir. Tarımsal faaliyetler sonucu su ve çevre kirliliğinin oluştuğu alanlar, uluslararası öneme sahip sulak alanlar, ekonomik su kullanımının gerekli olduğu alanlar, tuzlanma, çölleşme, su ve rüzgar erozyonunun görüldüğü alanlar, kontrollü ve sertifikalı üretimin yapılmasının gerektiği alanlar, tarımsal faaliyetlerin, çevre kirliliğine yol açtığı alanlar gibi hassas bölgeler belirlenerek uygulamalar yapılmaktadır" dedi.

(MS-MB-Y)



09.05.2017 11:32:25 TSI

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