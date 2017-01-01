ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

15 Temmuz gazisinden Başkan Togar'a nakış işlemeli Türk bayrağı tablosu

09 Mayıs 2017 Salı, 11:43
15 Temmuz gazisinden Başkan Togar'a nakış işlemeli Türk bayrağı tablosu
15 Temmuz gazisinden Başkan Togar'a nakış işlemeli Türk bayrağı tablosu

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - 15 Temmuz Gazisi Abdurrahman Kafkas'ı makamında ağırlayan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Allah dirliğimizi, birliğimizi bozmaya çalışan şer odaklarına, iç ve dış tehdit unsurlarına ve tüm düşmanlarımıza fırsat vermesin" dedi.
15 Temmuz akşamı yaşanan hain kalkışma esnasında Külliye önünde uçaksavardan açılan ateş neticesinde yaralanan 15 Temmuz Gazisi Abdurrahman Kafkas, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar'ı makamında ziyaret ederek o gece yaşananları anlattı.

"Allah bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın"
15 Temmuz akşamı yaşanan hain kalkışma esnasında Külliye önünde uçaksavardan açılan ateş neticesinde yaralandığını anlatan Abdurrahman Kafkas, "15 Temmuz gecesi darbe girişimini duyar duymaz hemen sokağa çıktık ve Külliye önüne gittik. Külliye önünde uçaksavardan açılan ateş esnasında yaralandım. Rabbim bana gazi olmayı nasip etti. Bacaklarıma 22 adet şarapnel parçası isabet etti. Bunların 2 tanesini çıkartabildiler, 20 tanesi hala bacaklarımda. Yaralandıktan sonra 4 ay tedavi gördüm. Allah bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın" diye konuştu.

"15 Temmuz gazimizi ağırlamaktan gurur duydum"
15 Temmuz akşamı yaşanan hain darbe girişimi esnasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde uçaksavardan açılan ateş sonucu yaralanan 15 Temmuz Gazisi Abdurrahman Kafkas'ı makamında ağırlamaktan onur ve gurur duyduğunu ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "15 gazimiz Abdurrahman Kafkas o gecesi yaşananları bir bir anlattı. Kardeşimiz gibi darbe kalkışmasına karşı vatandaşlarımı; devletini, milletini, bayrağını ve demokrasisini korumak adına meydanlara çıktı. Memleketi için tanklara, uçaklara, mermilere, bombalara karşı kendini siper etti. Ülkemizin kaderini değiştirecek olan o gece göğsü iman dolu genç yaşlı, kadın erken vatan sevdalılarının dik duruşu neticesinde demokrasi zaferi olarak tarihin sayfalarına işlendi. 15 Temmuz şehit ve gazilerine çok şey borçluyuz. İşte o kahraman gazilerimizden birisi de Abdurrahman Kafkas kardeşimiz. Kardeşimize ziyaretinden ve rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımızın bulunduğu nakış işlemeli tablo hediyesinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah dirliğimizi, birliğimizi bozmaya çalışan şer odaklarına, iç ve dış tehdit unsurlarına ve tüm düşmanlarımıza fırsat vermesin" şeklinde konuştu.
(SAM-SLH-Y)

09.05.2017 11:43:54 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Zil çalmayan okul
YEREL

ZİL ÇALMAYAN OKUL

GÜNCELLEME 2 - Samsun'daki cinayet
YEREL

GÜNCELLEME 2 - SAMSUN'DAKİ CİNAYET
Samsun'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

SAMSUN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Tartıştığı babasını baltayla öldüren kişi tutuklandı
YEREL

TARTIŞTIĞI BABASINI BALTAYLA ÖLDÜREN KİŞİ TUTUKLANDI
Başkan Yılmaz, 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün acısını paylaştı
YEREL

BAŞKAN YILMAZ, 11. CUMHURBAŞKANI GÜL'ÜN ACISINI PAYLAŞTI
Şahin: &quot;Türkiye'yi hep 'tarım ve hayvancılık ülkesi' diye kandırdılar&quot;
YEREL

ŞAHİN: "TÜRKİYE'Yİ HEP 'TARIM VE HAYVANCILIK ÜLKESİ' DİYE KANDIRDILAR"
Başkan Yılmaz: &quot;Güzelliklerimizi maskelemişiz&quot;
YEREL

BAŞKAN YILMAZ: "GÜZELLİKLERİMİZİ MASKELEMİŞİZ"
GÜNCELLEME - Samsun'daki cinayet
YEREL

GÜNCELLEME - SAMSUN'DAKİ CİNAYET
GÜNCELLEME - FETÖ/PDY soruşturmasında 4 eski kaymakama gözaltı
YEREL

GÜNCELLEME - FETÖ/PDY SORUŞTURMASINDA 4 ESKİ KAYMAKAMA GÖZALTI

İlkadım Belediyesinden büyüleyen el sanatları sergisi
YEREL

İLKADIM BELEDİYESİNDEN BÜYÜLEYEN EL SANATLARI SERGİSİ
Geleceği yazacak kadınlar aranıyor
YEREL

GELECEĞİ YAZACAK KADINLAR ARANIYOR
Anneler Günü alışverişine hediye
YEREL

ANNELER GÜNÜ ALIŞVERİŞİNE HEDİYE
19 Mayıs'ta &quot;Sağlık İçin Hareket Et&quot; bisiklet turu
YEREL

19 MAYIS'TA "SAĞLIK İÇİN HAREKET ET" BİSİKLET TURU
Samsunspor'da galibiyet sevinci
YEREL

SAMSUNSPOR'DA GALİBİYET SEVİNCİ
Samsun'daki cinayet
YEREL

SAMSUN'DAKİ CİNAYET
Samsun'daki cinayetin şüphelisi yakalandı
YEREL

SAMSUN'DAKİ CİNAYETİN ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
Bafra Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri Letonya'yı gezdi
YEREL

BAFRA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ LETONYA'YI GEZDİ
İlkadım THM Çocuk Korosu büyüledi
YEREL

İLKADIM THM ÇOCUK KOROSU BÜYÜLEDİ
SASKİ'den 24,5 milyon liralık dev proje
YEREL

SASKİ'DEN 24,5 MİLYON LİRALIK DEV PROJE
Türkiye genelindeki uyuşturucu operasyonları
YEREL

TÜRKİYE GENELİNDEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

MMO'da deneyim paylaşımı
YEREL

MMO'DA DENEYİM PAYLAŞIMI
Elektrik akımına kapılan inek telef oldu
YEREL

ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN İNEK TELEF OLDU
Bedir: &quot;Ecdadımızdan gelen eski eserlere sahip çıkıyoruz&quot;
YEREL

BEDİR: "ECDADIMIZDAN GELEN ESKİ ESERLERE SAHİP ÇIKIYORUZ"
Yaralı kartal tedavi altına alındı
YEREL

YARALI KARTAL TEDAVİ ALTINA ALINDI
EN ÇOK OKUNANLAR
'Kaplan' gibi geliyor
TEKNOLOJİ

YENİ BİR TANK DOĞDU!

 1
  • 2 Ünlü çiftin 2,5 milyon dolarlık villası
  • 3 Fahriye Evcen okul arkadaşlarıyla buluştu
  • 4 İşte dünyanın en genç zengini