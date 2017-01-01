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15 Temmuz gazisinden Başkan Togar'a nakış işlemeli Türk bayrağı tablosu



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - 15 Temmuz Gazisi Abdurrahman Kafkas'ı makamında ağırlayan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Allah dirliğimizi, birliğimizi bozmaya çalışan şer odaklarına, iç ve dış tehdit unsurlarına ve tüm düşmanlarımıza fırsat vermesin" dedi.

15 Temmuz akşamı yaşanan hain kalkışma esnasında Külliye önünde uçaksavardan açılan ateş neticesinde yaralanan 15 Temmuz Gazisi Abdurrahman Kafkas, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar'ı makamında ziyaret ederek o gece yaşananları anlattı.



"Allah bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın"

15 Temmuz akşamı yaşanan hain kalkışma esnasında Külliye önünde uçaksavardan açılan ateş neticesinde yaralandığını anlatan Abdurrahman Kafkas, "15 Temmuz gecesi darbe girişimini duyar duymaz hemen sokağa çıktık ve Külliye önüne gittik. Külliye önünde uçaksavardan açılan ateş esnasında yaralandım. Rabbim bana gazi olmayı nasip etti. Bacaklarıma 22 adet şarapnel parçası isabet etti. Bunların 2 tanesini çıkartabildiler, 20 tanesi hala bacaklarımda. Yaralandıktan sonra 4 ay tedavi gördüm. Allah bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın" diye konuştu.



"15 Temmuz gazimizi ağırlamaktan gurur duydum"

15 Temmuz akşamı yaşanan hain darbe girişimi esnasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde uçaksavardan açılan ateş sonucu yaralanan 15 Temmuz Gazisi Abdurrahman Kafkas'ı makamında ağırlamaktan onur ve gurur duyduğunu ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "15 gazimiz Abdurrahman Kafkas o gecesi yaşananları bir bir anlattı. Kardeşimiz gibi darbe kalkışmasına karşı vatandaşlarımı; devletini, milletini, bayrağını ve demokrasisini korumak adına meydanlara çıktı. Memleketi için tanklara, uçaklara, mermilere, bombalara karşı kendini siper etti. Ülkemizin kaderini değiştirecek olan o gece göğsü iman dolu genç yaşlı, kadın erken vatan sevdalılarının dik duruşu neticesinde demokrasi zaferi olarak tarihin sayfalarına işlendi. 15 Temmuz şehit ve gazilerine çok şey borçluyuz. İşte o kahraman gazilerimizden birisi de Abdurrahman Kafkas kardeşimiz. Kardeşimize ziyaretinden ve rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımızın bulunduğu nakış işlemeli tablo hediyesinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah dirliğimizi, birliğimizi bozmaya çalışan şer odaklarına, iç ve dış tehdit unsurlarına ve tüm düşmanlarımıza fırsat vermesin" şeklinde konuştu.

(SAM-SLH-Y)



09.05.2017 11:43:54 TSI

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