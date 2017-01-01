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Gıda imalat sanayi ve karma depolama alanı yoğun ilgi görüyor

09 Mayıs 2017 Salı, 11:49
Gıda imalat sanayi ve karma depolama alanı yoğun ilgi görüyor
Gıda imalat sanayi ve karma depolama alanı yoğun ilgi görüyor

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız yaptığı açıklamada gıda imalat sanayi ve karma depolama alanına ön talep için büyük ilgi olduğunu söyledi.
Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Parmaksız, "Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın talimatları ile Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Göre Kasabası Çayırlık Mahallesi'nde Gıda İmalat Sanayi ve Karma Depolama Alanı'nda Göre Belediye'sinin destekleri ile çalışmalara başlanılmış, TOKİ ile görüşmeler yapılmıştır. Kısa sürede alanın kurulacağı bölge ile ilgili imar çalışmaları tamamlanarak TOKİ işbirliği ile çalışmalara hız verilecektir. Bu sebeple alanda yer almak isteyen gıda imalatçıları ile depo alanına ihtiyaç duyan üyelerimizin talepleri 27 Nisanda alınmaya başlanmış ve ön talep süreci yoğun ilgi görmektedir" dedi.
(COŞ-AÖ-Y)

09.05.2017 11:49:26 TSI
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