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Altın Palmiye'de yılın Belediye Başkanı Nihat Çiftçi oldu

09 Mayıs 2017 Salı, 11:55
Altın Palmiye'de yılın Belediye Başkanı Nihat Çiftçi oldu
Altın Palmiye'de yılın Belediye Başkanı Nihat Çiftçi oldu

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Türkiye Altın Palmiye Ödülleri kapsamında başlatılan halk oylamasında 'Yılın Büyükşehir Belediyesi' unvanını kazanan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi Altın Palmiye Ödülünü İstanbul'da düzenlenen törenle aldı.
Bir milyon vatandaşın oylarıyla belirlediği 2017 Altın Palmiye Ödülleri sahiplerini buldu. 'Yılın Büyükşehir Belediyesi' Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi kazandı. Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Türkiye Altın Palmiye Ödülleri Zincirlikuyu'da bulunan bir oteldeki törenle sahiplerini buldu. Halkın oylarıyla sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin belirlendiği törene Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan ve çok sayıda davetli katıldı. Sinema, televizyon ve müzik camiasının önemli isimlerinin katıldığı töreni Vatan Şaşmaz ve Ece Uzun sundu. Ödül töreninden önce Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından davetlilere çiğ köfte ikram edildi. İkramın ardından ödül törenine geçildi. Bir milyon vatandaşın oylarıyla belirlediği 2017 Altın Palmiye Ödüllerinde yüzde 51.69 oy'la Büyükşehir Belediye Başkanları içerisinde birinci olan Başkan Çiftçi ödülünü sanatçı İzzet Yıldızhan'ın elinden aldı. Şanlıurfalılar adına ödülü aldığını belirten Başkan Çiftçi, "Oylamaya katılan ve oy veren herkese teşekkür ediyorum. Şanlıurfa 12 bin yıllık tarihiyle geleceğe ışık tutuyor" diyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.
(AK-SD-Y)

09.05.2017 11:55:52 TSI
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