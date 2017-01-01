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Cizre Belediyesinden minibüsler için yeni otogar

09 Mayıs 2017 Salı, 12:14
Cizre Belediyesinden minibüsler için yeni otogar
Cizre Belediyesinden minibüsler için yeni otogar

(Fotoğraflı)

Abidin Yel
ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre Belediyesi, minibüslerini tek çatı altında toplamak için 1800 metrekare alan üzerinde ilçe otogarı inşa çalışmalarına başladı.
Cizre Belediyesi bugüne kadar her biri farklı bir yerde olan ve ulaşımın oldukça zor olduğu, şehir içi trafiğinde yoğunluk oluşturan ilçe duraklarını tek çatı altında topluyor. Cizre Belediyesinden konu ile ilgili yapılan açıklamada Cizre'den, Şırnak, Silopi, İdil, Uludere ve Beytüşşebap'a giden minibüslerini tek çatı altında toplamak için İdil Caddesi üzerinde bulunan 1800 metrekarelik alan üzerinde ilçe otogarı yapımına başlandı. Geçtiğimiz ay ihale aşaması tamamlanan ilçe otogarının saha düzenleme çalışması başlatıldıktan sonra temeli atılıp inşaat çalışmaları başlatıldı. Birkaç ay içinde tamamlanacak olan ilçe otogarında çok sayıda minibüs park yerleri yapılacak, 180 metrekarelik bina yapılacak ve bu binada 5 dükkan, mescit, tuvalet ve çay ocağı yapılacak. Yapılacak olan İlçe Otogarı kentteki trafik yoğunluğunun azalmasını ve ulaşımın kolaylaşmasına katkı sağlayacağı belirtildi.
(AY-MP-Y)

09.05.2017 12:14:54 TSI
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