ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kaymakam Dündar'a şükran plaketi

09 Mayıs 2017 Salı, 12:56
Kaymakam Dündar'a şükran plaketi
Kaymakam Dündar'a şükran plaketi

(Fotoğraflı)

M. Emin Arvas
VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Abdurrahman Çınarağaç, kendilerini Çanakkale ve İstanbul gezisine gönderen Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar'a şükran plaketi takdim etti.
Çaldıran Belediye Başkanlığı tarafından 4 günlük Çanakkale gezisine gönderilen şehit ve gazi yakını 20 kişi, ilçeye geri dündü. İlk olarak Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar'ı makamında ziyaret eden şehit ve gazi yakınları, gezi ile ilgili bilgiler vererek teşekkür ettiler. Burada konuşan Tekin Dündar, ilçede bulunan Şehit ve Gaziler Derneğindeki 20 kişi Çaldıran Belediyesi olarak Çanakkale'ye gönderdiklerini belirtti. Dündar, "Ülke olarak vefa borcumuzun bulunduğu, minnet duygusu duyduğumuz şehit ve gazilerimizin yakınlarını, büyük manevi geçmişi olan Çanakkale şehitliğindeki o güzel atmosferi görmelerini ve yaşamalarını sağladık. Bugüne kadar Çanakkale şehitliğini görmeyen şehit yakınları ve gazilerimize dört günlük gezide Kilitbahir Kalesi, Namazgah Tabyası, Mecidiye tabyasını, Seyyit Onbaşı, Soğanlıdere, Salgıyeri, Şehitlik Abidesi, Ertuğrul Koyu, Yahya Çavuş ve arkadaşlarının şehit olduğu yeri,
57. Alayı ve Conkbayırını ziyaret etme fırsatını sunduk. Oradan da İstanbul'un tarihi yerleri olan Ayasaofya, Topkapı Sarayını ve Sultan Ahmet Camiini görmelerini sağlamamanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
Çaldıran Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Abdurrahman Çınarağaç ise, dernek olarak Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar'a Çanakkale ve İstanbul'un tarihi yerlerini görmek için müracaatta bulunduklarını belirterek, "Sağ olsunlar bu isteğimizi geri çevirmediler. Bugüne kadar Çanakkale şehitliğini görmeyen şahit yakınları ve gazilerimize böyle bir fırsat sundular. Şehit yakınları ve gazilerimizle gezi dönüşü Kaymakam Dündar'ı makamında ziyaret edip gezi hakkında bilgiler vererek kendilerine şükran plaketi sunduk. Şehit yakınları ve gazilerimize göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı derneğimiz adına çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Çınarağaç tarafından Kaymakam Dündar'a plaket verildi.
(MSA-Y)

09.05.2017 13:05:46 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Van'da yol onarım ve kaldırım yenileme çalışması
YEREL

VAN'DA YOL ONARIM VE KALDIRIM YENİLEME ÇALIŞMASI
Van'da 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası' kutlaması
YEREL

VAN'DA 'KARAYOLU GÜVENLİĞİ VE TRAFİK HAFTASI' KUTLAMASI
Van'da kurtarma tatbikatı
YEREL

VAN'DA KURTARMA TATBİKATI

Akdamar Adası'nda müzik ziyafeti
YEREL

AKDAMAR ADASI'NDA MÜZİK ZİYAFETİ
Van'da 200 litre asit anhidrit ele geçirildi
YEREL

VAN'DA 200 LİTRE ASİT ANHİDRİT ELE GEÇİRİLDİ
Van'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

VAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
15 Temmuz Derneğinden Müdür Altuner'e ziyaret
YEREL

15 TEMMUZ DERNEĞİNDEN MÜDÜR ALTUNER'E ZİYARET
Van sahilleri hareketlendi
YEREL

VAN SAHİLLERİ HAREKETLENDİ
Vali Taşyapan, Pascale Moreau'yu kabul etti
YEREL

VALİ TAŞYAPAN, PASCALE MOREAU'YU KABUL ETTİ
Türkiye genelinde uyuşturucu operasyonları
YEREL

TÜRKİYE GENELİNDE UYUŞTURUCU OPERASYONLARI
Van'da ekmeğe 20 kuruş zam
YEREL

VAN'DA EKMEĞE 20 KURUŞ ZAM
Van'da 'Okuma Bayramı' etkinliği
YEREL

VAN'DA 'OKUMA BAYRAMI' ETKİNLİĞİ
UNCHCR temsilcisinden Müdür Bozçelik'e ziyaret
YEREL

UNCHCR TEMSİLCİSİNDEN MÜDÜR BOZÇELİK'E ZİYARET
İpekyolu Belediyesinden 'Kürtür-Sanat' günleri
YEREL

İPEKYOLU BELEDİYESİNDEN 'KÜRTÜR-SANAT' GÜNLERİ
15. Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği
YEREL

15. VAN AKDAMAR ÇOCUK VE GENÇLİK TİYATROLARI ŞENLİĞİ
Van'da Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri
YEREL

VAN'DA ÜNİVERSİTE TANITIM VE TERCİH GÜNLERİ
Aday öğretmenlerden şehit ailelerine anlamlı ziyaret
YEREL

ADAY ÖĞRETMENLERDEN ŞEHİT AİLELERİNE ANLAMLI ZİYARET
Erciş'te 'Adı Aşk Olsun' semineri
YEREL

ERCİŞ'TE 'ADI AŞK OLSUN' SEMİNERİ
Van'da trafik kazası; 7 yaralı
YEREL

VAN'DA TRAFİK KAZASI; 7 YARALI
Van'da 'El Hijyeni' eğitim
YEREL

VAN'DA 'EL HİJYENİ' EĞİTİM
Başkan Karael'den esnaf ziyareti
YEREL

BAŞKAN KARAEL'DEN ESNAF ZİYARETİ
Van'da Hıdırellez coşkusu
YEREL

VAN'DA HIDIRELLEZ COŞKUSU
Van'da renk cümbüşü
YEREL

VAN'DA RENK CÜMBÜŞÜ
Başkale'de fırın denetimi
YEREL

BAŞKALE'DE FIRIN DENETİMİ
EN ÇOK OKUNANLAR
'Kaplan' gibi geliyor
TEKNOLOJİ

YENİ BİR TANK DOĞDU!

 1
  • 2 Ünlü çiftin 2,5 milyon dolarlık villası
  • 3 Fahriye Evcen okul arkadaşlarıyla buluştu
  • 4 İşte dünyanın en genç zengini