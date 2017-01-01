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Başkan Özgüven, vatandaşlarla bir araya geldi



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KONYA (İHA) - Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Salı günleri vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Vatandaşların taleplerini tek tek dinleyen Başkan Özgüven, bu talepleri değerlendirip çözümü için gerekli yerlere talimat veriyor. Vatandaşlar yapılan bu uygulamadan oldukça memnun olduklarını belirtiyor.

Hemşehrilerin dertleriyle dertlenmek, sorunlarına bir nebze de olsa çözüm üretebilmenin asli görevlerinden biri olduğunu ifade eden Başkan Özgüven, "Göreve başladığımızın günden bu yana Salı günlerini halk günü olarak belirledik. Her Salı onlarla görüşüp dertlerini dinliyor, çözüm üretmeye çalışıyoruz. Halkımızın sorunlarını belediye sorumlulukların sınırları çerçevesinde kendimize görev telakki ediyoruz. Halktan birisi olduğumuzu onlara hissettirerek dertlerine çare olmaya çalışıyoruz. Hemşehrilerimizle hasbihal etmek ve elimizden geldiğince sorunlarında yardımcı olabilmek adına Salı günleri yaptığımız halk günümüzü kararlılıkla sürdürüyoruz. Biz onların kardeşi, abisi ve bir evladıyız bu düsturla hemşehrilerimizle iç içe olmaktan dolayı mutlu oluyoruz. Dertler ne kadar büyük olsa da umutlar bakidir, sıkıntıların altından kalkma konusunda yardımcı olmak her şeyden önce bizim insanlık görevimizdir" ifadelerini kullandı.

(İB-AH-Y)



09.05.2017 13:35:18 TSI

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