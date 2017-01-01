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Mudanya sahillerine Büyükşehir eli



(Fotoğraflı)



Hakkı Ovatman

BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli sahil düzenleme çalışmalarından biri olan Mudanya sahilinde Mütareke Evi ile belediye binası arasındaki bölüm büyük ölçüde tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, bu yaz ilçe merkezindeki sahil şeridinin en güzel şekilde kullanılması için çalışmaları hız kesmeden sürdürdüklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi, şehrin turizm pastasından aldığı payı artırabilmek için kültür turizmi ve dağ turizminin ardından sahil turizmi çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Gemlik, Mudanya ve Karacabey Boğazı'nı da içine alan yaklaşık 115 kilometrelik deniz sahili ve 180 kilometreyi bulan göl sahillerini her bölgenin yapısına özel projelerle turizme kazandırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, bu doğrultusunda en önemli çalışmayı Mudanya sahilinde hayata geçiriyor. İhale sürecinde yaşanan hukuki ihtilaflar sebebiyle aksamaya uğrayan Mudanya sahilinin ilk etabı olan Mütareke Evi ile belediye arasındaki bölümde dolgudan zemin kaplamaya ve şehir mobilyalarının montajına kadar olan işler büyük ölçüde tamamlandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Mudanya merkezindeki sahil bandının bu yaz en güzel şekilde kullanılabilmesi için çalışmalara hız verdiklerini söyledi. Bursa'nın tüm değerlerini ortaya çıkarmak için yoğun çaba harcadıklarını dile getiren Başkan Altepe, "Bursa'nın fazla bilinmeyen bir özelliği de sahil şehri oluşu. Tüm deniz ve göl sahillerimizin en iyi şekilde kullanılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmaların en önemlilerinden biri de Mudanya sahil düzenleme projesi. Haziran sonunda belediye önünden BUDO iskelesine kadar olan bölüm tamamlanmış olacak. Şu anda Mütareke binasından belediye önüne kadar olan kısım büyük ölçüde tamamlandı. Zemin kaplama, dolgu ve kent mobilyaları imalatları devam ediyor. Halkımız kısa süre sonra burayı rahatlıkla kullanabilecek, burada çayını kahvesini içip, sahilin tadını çıkaracak. Haziran sonuna kadar da Belediye önü ile BUDO iskelesi arasındaki bölümün betonlama işi bitmiş olacak. Hızlı bir şekilde toparlanması için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

(MŞ)



09.05.2017 14:05:47 TSI

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