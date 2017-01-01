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Osmangazi ve Gemlik'te su kesintisi



BURSA (İHA) - Bursa'nın Osmangazi ve Gemlik ilçelerinde 11 Mayıs Perşembe günü su kesintisi yapılacak.

BUSKİ tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Osmangazi ilçesinin Panayır, Doğanevler, Yeniceabat, Armutköy, İsmetiye, Demirtaş Barbaros-Sakarya-Cumhuriyet- Dumlupınar Mahalleleri, Ovaakça Çeşmebaşı-Eğitim-Santral- Merkez Mahalleleri, Alaşar, Çağlayan, Gündoğdu, Dürdane, Karabalçık, Selçukgazi, Avdancık, Seçköy Mahalleri, Yaseminpark ve çevresindeki toplu yerleşim alanları, Altınova Mahallesi, BUTTİM Fuar Alanı ve civarlarında (Yakın Çevre Yolunun Kuzeyi), Soğanlı Mahallesi Özdilek AVM ve civarında, Gemlik ilçesinde de Muratoba Mahallesi ve Kurtul Mahallesi ile civarında 11 Mayıs Perşembe günü 00:30 - 20:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

(MŞ)



09.05.2017 14:14:22 TSI

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