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Bafra'da "Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider" sergisi açıldı



(Fotoğraflı)



Ahmet Şükrü Uluçay

SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) öncülüğünde "Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider" projesi kapsamında öğrencilerin görsel çalışmaları sergisinin açılışı yapıldı.

Gençlik Merkezi salonunda düzenlenen açılışta konuşan KETEM Sorumlusu Dr. Sema Kara, "5-6-7-8'inci sınıf öğrencilerine kanser, kanser tarama eğitimleri verildi. Amaç tarama ile ilgili farkındalık oluşturmak. 5 ay boyunca kanser ve kanser tarama türleri meme, rahim ağzı ve bağırsak kanseri ile ilgili kolaj çalışmalarıyla öğrencilerimizi taramalara yönlendirmek ve slogan üretmekti. Çalışmalarda dikkatinizi çekecektir 3 renk hakim. Mavi, pembe ve yeşil hakim. Mavi renk kalın bağırsak kanseri, pembe renk meme kanserini, yeşil renkte rahim ağzı kanserini gösteriyor. Kolajlarda da istenilen bu 3 rengin kullanılmasıydı. Öğrencilerimizde bunu başarıyla gerçekleştirdiler" dedi.

Dr. Sema Kara'nın konuşmasının ardında serginin açılışı yapıldı. Açılışa ayrıca Kaymakam Ali Fuat Türkel, İlçe Müftüsü Necmettin Kayar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ahmet Dursun, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Sergi 1 hafta açık kalacak.

(ŞU-SLH-Y)



09.05.2017 14:58:12 TSI

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