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Numune Hastanesi'nde 'WhatsApp' ile randevu alınabilecek



(Fotoğraflı)



Veysel Korkmaz

SİVAS (İHA) - Sivas Numune Hastanesi'nde oluşturulan 'WhatsApp' hattı ile hastalar tedavi olmak için randevu alabilecek.

Yeni randevu sistemi hakkında bilgi veren Hastane Yöneticisi Op. Dr. Mahmut Aluç,"Hastalarımız, akıllı telefonların 'WhatsApp' üzerinden T.C. numarasını, adını ve soyadını, istediği polikliniği yazıp hekimini seçerek bizden randevu talep ediyor. Yetkili görevlimiz en geç yarım saat içinde hastaya dönüş sağlayarak, randevusu hakkında bilgi veriyor. Whatsapp hattı, hastanemizin girişindeki Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin (MHRS) bulunduğu birimde bir personelimiz tarafından sürekli takip ediliyor. Ve bilgisayar üzerinden alınan mesajlara anında geri dönüş sağlanarak bilgi veriliyor. Daha hızlı erişim sağlanarak hizmetin kalitesi ve hastalarımızın memnuniyeti artıyor. WhatsApp üzerinden mesaj yoluyla randevu alabilecekleri telefon numaramız '0533 377 22 58' Bu numaradan bize mesaj attıkları taktirde hizmet başvurusu gerçekleşmiş demektir" dedi.

(UY-Y-)



09.05.2017 15:03:24 TSI

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