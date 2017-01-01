ESOB yönetim kurulu toplantısı İhsaniye'de yapıldı
- Toplantı sonrası yönetim kurulu üyeleri Frig Vadisini gezdi
(Fotoğraflı)
Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Mayıs ayı yönetim kurulu toplantısını İhsaniye ilçesinde gerçekleştirdi.
İhsaniye Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda, esnaf odalarından gelen fiyat tarifeleri ve çeşitli konular görüşüldü. Toplantıdan ayrıca kurul üyelerine ESOB Başkanı Abdülakdir Başkan Konak tarafından önümüzdeki günlerde ihalesi gerçekleştirilecek olan güneş enerjisinden elektrik üretilmesi konusunda bilgiler verildi. Başkan Konak, "Bundan sonra da yönetim kurulları toplantılarını ilçelerimizde gerçekleştirme görüşü hakim. Örnek bir ev sahipliği gösteren İhsaniye Esnaf Odası Başkanı Sayın Mehmet Yılmaz kardeşimize teşekkür ediyoruz" dedi.
Toplantı sonrası başkanlar toplu halde tarihi Frig Vadisini gezdi.
(GC-
09.05.2017 15:20:11 TSI
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