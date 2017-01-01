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Diyarbakır'dan El-Bab ve Cerablus'a 3 tır yardım

09 Mayıs 2017 Salı, 15:21
Diyarbakır'dan El-Bab ve Cerablus'a 3 tır yardım
Diyarbakır'dan El-Bab ve Cerablus'a 3 tır yardım

(Fotoğraflı)

Emrah Kızıl
DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Suriye'nin, Cerablus ve El-Bab kentlerinde okuyan öğrenciler için toplanan 15 tır eğitim yardımından 3'ü yola çıktı.
Suriye'nin Cerablus ve El-Bab kentlerinde okuyan öğrenciler için Diyarbakır Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 15 tırlık yardım malzemesi hazırlandı. Hazırlanan 15 tırdan 3'ü merkez Yenişehir ilçesinde bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne getirildi. Burada bir açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Arslan, Cerablus ve Elbab'da bir insanlık dramının yaşandığını vurgulayarak, "Biz de, Diyarbakır Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak orada eğitim gören kardeşlerimize 15 tır dolusu yardımımızı hazırlamış durumdayız. Oradaki durumdan dolayı bu 15 tırın hepsini gönderemiyoruz. Bugün ilçe milli eğitim müdürlüklerimizin hazırladığı 3 tırı gönderiyoruz. Tırlarımızda sıra, masa, tahta, kırtasiye malzemeleri, çanta ve giyecek gibi malzemeler bulunmakta. Yardım malzemelerini valimiz Hüseyin Aksoy'un yoğun destekleri ve 17 ilçe milli eğitim müdürlüklerimizin gayretleri sonucunda hazırlamış bulunmaktayız. Umudumuz o ki en kısa zamanda oradaki savaş da sona erer. Bizler yardımsever bir milletin nesilleri olarak buradaki kardeşlerimizin yarasına bir parça merhem için Diyarbakır'da bu yardımlarımızı gönderiyoruz. Tırlarımızın gideceği bölgeden herhangi bir güvenlik problemi yok" dedi.
(EK-MP-Y)

09.05.2017 15:30:18 TSI
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