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Kilis Belediyesinden annelere hediye



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis Belediyesi tarafından yeni doğum yapan annelere pijama takımı hediye ediliyor.

Kilis Devlet Hastanesinde doğum yapan anneler ve serviste yatan ihtiyaç sahibi hastalar, Kilis Belediyesi Meslek Edindirme Merkezleri Personeli ekiplerince ziyaret edildi. Ziyarette yeni doğan bebeklere ve ailelere Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'nın talimatıyla hazırlanan hediyeler verildi.

Devlet Hastanesinin Yataklı servisinde yatan ve bebeği dünyaya gelen annelere verilen hediye ise pijama takımı oldu

(MAD-SD-Y)



09.05.2017 15:43:25 TSI

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