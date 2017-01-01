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Başkan Üzülmez, muhtarlarla buluştu

09 Mayıs 2017 Salı, 15:48
Başkan Üzülmez, muhtarlarla buluştu
Başkan Üzülmez, muhtarlarla buluştu

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kartepeli muhtarlarla bir araya geldi.
Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, birlikte yönetimin en önemli yapı taşlarından biri olan muhtarlarla olan toplantısını bu ay da gerçekleştirdi. Başkan Üzülmez'in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya onur konuğu olarak katılan AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün'ün yanısıra, Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Türker, Kartepe Mevcut Muhtarlar Derneği Başkanı Mete Karakuş ve mahalle Muhtarları katıldı.
Geleceğin Kartepesini inşa etmek adına ilçeyi belde kültüründen kent kimliğine taşımak için yoğun çaba harcadıklarını belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez toplantıdaki konuşmasında, "Vatandaşa hizmet yerelde başlıyor ve hizmetlerin vatandaşa götürülmesi noktasında muhtarlarla iş birliği çok önemli. 2017 yılında hizmetlerimiz aksamadan ve gelişerek devam ediyor. Biliyorsunuz ki belediyemiz kadrolarında yaptığımız değişiklikle revizyon yaptık ve yeni bir heyecan gelsin istedik. Bu yenilenmeyle birlikte yeni planlar yaptık, gelir ve gider bütçelerimize göre ihalelerimizi ayarladık. Üst ve alt yapılar için gerektiği yerlerde Büyükşehir Belediyemizle de anlaşmalarda bulunduk. Allah'ın izni ile eksik kalan bütün kısımları bu sene bitirmeye, sizleri de vatandaşlarımızın karşısında alnı ak, başı dik bir şekilde gezdirmek için önemli adımlar attık" dedi.
Konuşmasında son meclis toplantısı ve sonrasında belediyenin bütçesi ve SGK ile takası söz konusu olan taşınmazlarla ilgili muhalefet tarafından yapılan eleştirilere de değinen Başkan Üzülmez, "Biliyorsunuz ki, belediye iflas etti, belediye arsa satıyor diyerek yapılan muhalefet siyasetiyle karşı karşıya kaldık. Bilindiği gibi belediyemizin elli milyonun üzerindeki piyasaya borcunu ve geçmiş bütün borçları bitirdik hamdolsun. Belde belediyelerimizden kalma ve ilçe olduğumuzdan beri ödenmeyen borçlar bunlar. Biz harcamadığımız paraları ödedik. Kimse kusura bakmasın, ben Kartepe'nin 2-3 yılını değil, uzun vadede geleceğini düşünmek zorundayım. Kamuda şahıs yoktur, ben, sen, o yoktur. Kurum vardır ve kurumlar esastır. Ya borcu borçla kapatırsınız, ya kendi kaynaklarınızdan satış veya takas gibi yöntemlerle. Üçüncü bir seçeneğiniz yoktur. Ya da görmezden gelip borçları ödemeyerek, işte o zaman kurumu iflasa giden bir yola sokmuş olursunuz" diye konuştu.
Başkan Üzülmez konuşmasının devamında, "Benim sorumluluğum, imkanlı ve yasal olan en rantabl çözümü bulmak ve uygulamaktır. Yine orada kullanılan ifadeye göre 'belediyenin borçlarını ödemek için SGK ile anlaşma yapıyor malları devrediyor' deniyor. Biz bu borçları temizleyelim de bizden sonraki yöneticilerimiz 20 sene 30 sene uğraşmasınlar istiyoruz. Kaldı ki SGK devletin bir kurumu, camiler, mezarlıklar, meraların envanterinde belediye yazacağına hazine yazacak, SGK yazacak. Biz belediyeye ait hiçbir yeri değerinin altına kimseye satmayacağız. Biz böyle bir anlayışla belediye yönetiyoruz böylede yönetmeye devam edeceğiz. Eleştiriye her zaman saygı ve nezaket göstermeyi bildiğimiz gibi, haksız ve taraflı eleştirilere karşı da, doğruları kamuoyu ile paylaşarak her zaman hakkımızı savunacağımı belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.
Toplantılarına davet eden Başkan Üzülmez'e teşekkür ederek konuşmasına başlayan AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün ise, her ay düzenli olarak yapılan bu toplantıların çok önemli ve verimli olduğunu belirtti. Aygün sözlerinde, "Çok güzel bir toplantı, halkın seçmiş olduğu muhtarlar halkın seçmiş olduğu başkanımız ve halkın seçmiş olduğu bir milletvekili burada olursa sorunları daha güzel analiz yaparız ve daha güzel çözümler üretiriz çünkü hepimizin bu millete karşı sorumluluğu var. Bütün çalışmaları için belediye başkanımı tebrik ediyorum. On tane beldenin birleşiminden oluşan bir ilçenin, yeniden dizayn edilen bir ilçenin sorunlarını oturup mahalle muhtarlarını dinleyerek analiz ederek yol haritasını çizmesi demokratik bir davranış, bunun için tekrar kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.
Kartepeli muhtarların da öneri ve düşüncelerini paylaşıldığı toplantı, iyi dilekler ve çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.
(GY-Y)

09.05.2017 15:56:32 TSI
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