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Sungurlu MYO öğrencileri Purulliya Bahar Bayramı törenlerine Katıldı



(Fotoğraflı)



Serkan Şansever

ÇORUM (İHA) - Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu öğrencileri Boğazkale'de düzenlenen "Purulliya Bahar Bayramı" etkinliklerine katıldılar.

Anadolunun en eski medeniyetleri arasındaki Hititlerin baharın gelişini kutladıkları "Purulliya Bahar Bayramı" Hattuşada (Boğazkale) 3500 yıl sonra tekrar kutlandı. Boğazkale Kaymakamlığının daveti ile programa katılan Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif, öğretim görevlileri ve öğrenciler Yazılıkaya Açıkhava Tapınağında Hitit Bayram ritüellerini izlediler. "Çam Yarması" film ekibi ile de bir araya gelen öğrenciler program dışı zamanlarda da Boğazkale ören yerlerini gezme fırsatı buldular.

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif, etkinlik sayesinde öğrencilerin Çorum'un tarihi mekânlarını görme ve tanıma imkanı bulduklarını söyledi.

SŞ-BÖ)



09.05.2017 15:59:45 TSI

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