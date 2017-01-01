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Emet'te yapılan Türkiye Okullar Arası Genç Kızlar Futsal yarı final maçları sona erdi



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Emet ilçesinde yapılan 2016-2017 Türkiye Okullar Arası Genç Kızlar Futsal yarı final maçları sonunda İzmir Salihdede Anadolu Lisesi ve Ankara'dan Şehit Ali Alıtkan Spor Lisesi Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Emet 75. yıl Kapalı Spor Salonunda yapılan ve 5 gün süren müsabakalar sonunda finale yükselen İzmir Salihdede Anadolu Lisesi ve Ankara Şehit Ali Alıtkan Spor Lisesi Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Finalde karşılaşan iki ekibin mücadelesinde İzmir Salih dede Anadolu Lisesi, Ankara Şehit Ali Alıktan Spor Lisesini 7-1 mağlup etti.

İzmir, Antalya, Konya, Ankara, Kocaeli, Erzincan, Karabük, İstanbul'dan Türkiye Okullar Arası Genç Kızlar Futsal yarı finallerine katılmak için Emet ilçesinde bulunan 8 takım 5 gün süren turnuva boyunca Türkiye finalleri için kıyasıya mücadele etti. İki takımın final bileti aldığı organizasyona ev sahipliği yapan Emet Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tam not aldı.(EFE)



09.05.2017 16:17:47 TSI

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