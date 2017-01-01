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Giritli hanımlardan göz nuru sergisi



(Fotoğraflı)



Hakkı Ovatman

BURSA (İHA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Giritliler ve Yanyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri el emeği ve göz nuru sergisi açtı.

Mudanya Halk Eğitim Merkezi iş birliğince hazırlanan çini boyama ve Girit danteli sergisi Hasanpaşa Kültür Merkezi'nde açıldı. Serginin açılışına Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer ile çok sayıda davetli katıldı. Dernek Başkanı Hasan Aktürk, maksatlarının dernek olarak toplumda sosyal faaliyetleri yaymak ve özellikle kadınların içlerindeki sanatçı ruhlarını ortaya çıkarmak olduğunu söyledi. Aktürk, TÜBİTAK projesi kapsamında Ali İhsan Çilingiroğlu İlkokulu öğrencilerine destek vererek kendilerine el sanatları konusunda eğitim verdirdiklerini anlattı.

Sergi 2 gün açık kalacak.

(HK-MŞ)



09.05.2017 16:20:42 TSI

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