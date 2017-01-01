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Edirne Kültür merkezi ve Nikah salonu açılıyor

09 Mayıs 2017 Salı, 16:21
Edirne Kültür merkezi ve Nikah salonu açılıyor
Edirne Kültür merkezi ve Nikah salonu açılıyor

(Fotoğraflı)

Koray Ustabaşı
EDİRNE (İHA) - 1930 yılında İtalyanlar tarafından yapılan ve jeneratörler vasıtasıyla 1980 yılına kadar Edirne'nin elektrik ihtiyacını karşılayan Tarihi Elektrik Fabrikası; Kültür Merkezi ve Nikah Salonu olarak 14 Mayıs Pazar Günü saat 14.00'da hizmete açılıyor.
Uzun yıllar atıl durumda bulunan Tarihi Elektrik Fabrikası'nın eski ve yeni halinin fotoğrafları aradaki değişimi gözler önüne serdi. Edirneliler, göz kamaştıran bu binada 'Evet' diyecek; sevdiklerinin en mutlu gününe burada tanıklık edecek.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın en önemli seçim vaatlerinin içerisinde yer alan, bazı çevreler tarafından 'Hayal' proje olarak nitelendirilen, Tarihi Elektrik Fabrikası'nın restorasyonu tamamlandı. 20 Mayıs 2015 tarihinde başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından bu tarihi bina Kültür Merkezi ve Nikah Salonu olarak düzenlendi.

Projesi ödül almıştı
Tarihi Elektrik Fabrikası'nın restorasyon projesi 2016 yılında Sosyal Demokrat Belediyeler Birliği (SODEM) tarafından Bilim-Tarih Ödülü'ne layık görülmüştü. Öte yandan Tarihi Elektrik Fabrikası'nın eski halinin fotoğrafları da, aradaki değişimi gözler önüne serdi. Bakımsızlıktan neredeyse yıkılmak üzere olan Eski Elektrik Fabrikası, adeta bir mezbeleliği andırıyordu.
Edirne Belediyesi olarak ilk defa tescilli bir eserin restorasyonunu gerçekleştirdiklerini anlatan Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Hem Edirne'yi muhteşem bir binayla buluşturuyoruz hem de kültür ve sanat şehri olma yolundaki en önemli adımlardan birini atıyoruz. Toplumumuzun en önemli kurumu olan 'ailenin' temelleri bu binada atılacak. Bu bina Edirnelilerin en mutlu, en özel anlarına tanıklık edecek. Edirne'mizin güzel insanlarına da zaten bu yakışır, Edirneliler her şeyin en güzeline layık. Tüm Edirne Halkı'nı bu muhteşem binanın açılışını hep birlikte gerçekleştirmeye davet ediyorum" dedi.
(KU-MEF-Y)

09.05.2017 16:30:07 TSI
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