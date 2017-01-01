Meteoroloji'den 5 ile kuvvetli fırtına uyarısı
Onur Erden
SİVAS (İHA) - Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir ve Sivas'ta yarın sabahtan itibaren kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge ve Uyarı Tahmin Merkezi'nden yapılan açıklamada Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir ve Sivas'ta yarın sabahtan itibaren kuvvetli fırtınanın etkili olması beklendiği ve rüzgarın hızının saatte yer yer 60-80 kilometre olacağı belirtildi.
Vatandaşların meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, çatı uçması gibi durumlara karşı tedbirli olması gerektiği ifade edildi.
(UY-Y-)
09.05.2017 16:30:43 TSI
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