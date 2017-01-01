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Edremit Belediyesinden hummalı çalışma

09 Mayıs 2017 Salı, 16:28
Edremit Belediyesinden hummalı çalışma
Edremit Belediyesinden hummalı çalışma

(Fotoğraflı)

İbrahim İlhan
VAN (İHA) - Van'ın Edremit Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte kışın tahribatlarını gidermek için yol yapım, onarım ve genişletme çalışmalarıyla birlikte 'Sahil Kordonu' projesini titizlikle yürütüyor.
İlçenin dört bir tarafında çalışmalarını sürdüren Edremit Belediyesi, yeni yol açma ve genişletme çalışmalarına da start verdi. İlçenin ulaşım ağını genişletmek için programlar yapan Edremit Belediyesi, bu kapsamda Fırat, Şabaniye, Eminpaşa, Elmalık ve Yeni mahallelerinde yeni yol açma ve genişletme çalışmalarına başladı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personellerinin imar planına göre gerekli ölçümleri yapması ile Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler de iş makineleriyle yolları açıyor. Ekipler, ayrıca yollarda yama, drenaj, enkaz kaldırma ve asfalt çalışması da yapıyor.

"Bütün çalışmalarımızı halkımızın daha rahat etmesi için yapıyoruz"
Yol çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Selçuk Cacim, "Ana ve ara yollarımızdaki tahribatları onarmanın yanı sıra birçok mahallemizde yeni yolları açmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Birçok mahallemizde yeni yollar açmaya devam ediyoruz. Memur-Sen ve Edremit TOKİ yollarında ulaşımın rahat sağlanması için ağaçlar budandı, asfalt çalışması yapıldı. Bütün çalışmalarımızı halkımızın daha rahat etmesi için yapıyoruz" dedi.

'Sahil Kordonu' projesi devam ediyor
Cacim, ilçe açısından büyük öneme sahip olan 'Sahil Kordonu' projesinin de Edremit Belediyesi tarafından büyük bir titizlikle devam ettiğini kaydetti. Dolgu işlemlerinin bittiğini dile getiren Cacim, "Artık projemizi hayata geçireceğiz. Sahilde çarpık yapılaşma ve kötü bir görüntü sergileyen yapıların yok edilmesiyle birlikte örnek olacak sahil bandı çalışmaları da son sürat devam ediyor. Bunların kamulaştırılarak düzenlenmesi ciddi bir bütçe ister. Sahil bandı için sadece 125 bin ton dolgu malzemesi kullandık" diye konuştu.

"Çalışmalarımız titizlikle ve istikrarlı bir şekilde devam ediyor"
Edremit ilçesinin belirli bölgelerinde gerekli altyapı çalışmalarının da devam ettiğini söyleyen Cacim, "2017'de yeni yol açma ve genişletme çalışmalarımız devam edecek. Gerekli görüldüğünde diğer yerleşim alanlarında da bu tarz çalışmalar yapılacak inşallah. Belediyemizin başlatmış olduğu ve bir program dahilinde yapılan çalışmalar titizlikle ve istikrarlı bir şekilde devam ediyor" şeklinde konuştu.
Elmalık Mahalle Muhtarı Selahattin Gündoğdu ise, Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların takdire şayan olduğunu söyledi.
(MSA-Y)

09.05.2017 16:37:31 TSI
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