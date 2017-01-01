ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bafra Ovası'na can suyu salındı

09 Mayıs 2017 Salı, 17:08
Bafra Ovası'na can suyu salındı
Bafra Ovası'na can suyu salındı

(Fotoğraflı)

Ahmet Şükrü Uluçay
SAMSUN (İHA) - Kızılırmak Nehri üzerinde kurulan, Derbent Hidroelektrik ve Sulama Barajı'nda düzenlenen sade bir törenle kapaklar açılarak Bafra Ovası'na su salındı.
Samsun-Bafra Derbent Hidroelektrik ve Sulama Barajı santral sahasında gerçekleştirilen sade tören ile Bafra Altınkaya Sağ Sahil ve Bafra Kızılırmak Sol Sahil Sulama Birlikleri çiftçilerden aldıkları beyanname doğrultusunda 2017 yılında ihtiyaç duyulan su talep protokolünü Samsun DSİ 7. Bölge Müdürlüğü İşletme ve Bakım Şube Müdürü Ziya Cebi ile karşılıklı imzaladı.
Samsun DSİ 7. Bölge Müdürlüğü İşletme ve Bakım Şube Müdürü Ziya Cebi, Bafra Proje Müdürlüğü İşletme Bakım Mühendisi Makina ikmal Baş Mühendisi Önder Çırak, Bafra Altınkaya Sağ Sahil Sulama Birliği Başkanı Ali Kademer, Bafra Kızılırmak Sol Sahil Sulama Birliği Başkanı Kemal Nair, Bafra Altınkaya Sağ Sahil Sulama Birliği İşletme Müdürü Ziraat Mühendisi Serkan Temizel, Bafra Kızılırmak Sol Sahil Sulama Birliği İşletme Müdürü Ziraat Mühendisi Bekir Kaya ve diğer teknik personel ile birlikte kapak kumanda merkezine çıkılarak yapılan dualarla şaltere basıldı. Kapakların açılmasıyla birlikte kanallara su salınmış oldu.
Bafra Altınkaya Sağ Sahil ve Bafra Kızılırmak Sol Sahil Sulama Birlikleri yetkilileri kanallara suyun salınacağını bir hafta önceden çeşitli iletişim araçları ile duyurdu. Can ve mal güvenliği açısından dikkatli olmaları konusunda vatandaşların uyarıldığını belirten birlik başkanları, yasak uyarı tabelalarına rağmen serinlemek için kanal ve kanaletlere girildiğini, zaman zaman da boğulma vakaları yaşandığını, bu gibi üzücü olayların olmaması için tüm vatandaşların duyarlı olması gerektiğini ifade ettiler.
Bafra Ovası'nda toplam 21 bin 550 hektar alanda sulu tarım yapılıyor.
(ŞU-SLH-Y)

09.05.2017 17:18:05 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Yılmaz Arap iş adamlarını ağırladı
YEREL

BAŞKAN YILMAZ ARAP İŞ ADAMLARINI AĞIRLADI
1,5 yaşında, 32 kilo ağırlığında
YEREL

1,5 YAŞINDA, 32 KİLO AĞIRLIĞINDA
Berat Kandili'ne doğru
YEREL

BERAT KANDİLİ'NE DOĞRU
Karadeniz'de arama kurtarma eğitimi
YEREL

KARADENİZ'DE ARAMA KURTARMA EĞİTİMİ
&quot;Shadow Recai&quot;nin çekimleri tamamlandı
YEREL

"SHADOW RECAİ"NİN ÇEKİMLERİ TAMAMLANDI
Samsun'da &quot;Avrupa Festivali&quot;
YEREL

SAMSUN'DA "AVRUPA FESTİVALİ"
Terör örgütü propagandasına hapis
YEREL

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINA HAPİS
Öğrenciler Samsun'u tanıttı
YEREL

ÖĞRENCİLER SAMSUN'U TANITTI
İlkadım'da sağlık taraması
YEREL

İLKADIM'DA SAĞLIK TARAMASI
Başkan Yılmaz: &quot;Bafra için her şeyi planladık&quot;
YEREL

BAŞKAN YILMAZ: "BAFRA İÇİN HER ŞEYİ PLANLADIK"
Bafra'da &quot;Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider&quot; sergisi açıldı
YEREL

BAFRA'DA "SEN İSTE YETER KANSER ÇEKER GİDER" SERGİSİ AÇILDI
İlkadım'ın minik yıldızlarından coşkulu konser
YEREL

İLKADIM'IN MİNİK YILDIZLARINDAN COŞKULU KONSER
Avrupa Gençlik Haftası etkinlikleri başladı
YEREL

AVRUPA GENÇLİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ BAŞLADI
Minik pazarcılar &quot;tezgah açtı&quot;
YEREL

MİNİK PAZARCILAR "TEZGAH AÇTI"
Zil çalmayan okul
YEREL

ZİL ÇALMAYAN OKUL

15 Temmuz gazisinden Başkan Togar'a nakış işlemeli Türk bayrağı tablosu
YEREL

15 TEMMUZ GAZİSİNDEN BAŞKAN TOGAR'A NAKIŞ İŞLEMELİ TÜRK BAYRAĞI TABLOSU
GÜNCELLEME 2 - Samsun'daki cinayet
YEREL

GÜNCELLEME 2 - SAMSUN'DAKİ CİNAYET
Samsun'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

SAMSUN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Tartıştığı babasını baltayla öldüren kişi tutuklandı
YEREL

TARTIŞTIĞI BABASINI BALTAYLA ÖLDÜREN KİŞİ TUTUKLANDI
Başkan Yılmaz, 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün acısını paylaştı
YEREL

BAŞKAN YILMAZ, 11. CUMHURBAŞKANI GÜL'ÜN ACISINI PAYLAŞTI
Şahin: &quot;Türkiye'yi hep 'tarım ve hayvancılık ülkesi' diye kandırdılar&quot;
YEREL

ŞAHİN: "TÜRKİYE'Yİ HEP 'TARIM VE HAYVANCILIK ÜLKESİ' DİYE KANDIRDILAR"
Başkan Yılmaz: &quot;Güzelliklerimizi maskelemişiz&quot;
YEREL

BAŞKAN YILMAZ: "GÜZELLİKLERİMİZİ MASKELEMİŞİZ"
GÜNCELLEME - Samsun'daki cinayet
YEREL

GÜNCELLEME - SAMSUN'DAKİ CİNAYET
GÜNCELLEME - FETÖ/PDY soruşturmasında 4 eski kaymakama gözaltı
YEREL

GÜNCELLEME - FETÖ/PDY SORUŞTURMASINDA 4 ESKİ KAYMAKAMA GÖZALTI

EN ÇOK OKUNANLAR
'Kaplan' gibi geliyor
TEKNOLOJİ

YENİ BİR TANK DOĞDU!

 1
  • 2 Plastik çatalları toprağa batırdı, bakın sonunda ne oldu?
  • 3 Ünlü çiftin 2,5 milyon dolarlık villası
  • 4 Fahriye Evcen okul arkadaşlarıyla buluştu