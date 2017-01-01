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Bafra Ovası'na can suyu salındı



(Fotoğraflı)



Ahmet Şükrü Uluçay

SAMSUN (İHA) - Kızılırmak Nehri üzerinde kurulan, Derbent Hidroelektrik ve Sulama Barajı'nda düzenlenen sade bir törenle kapaklar açılarak Bafra Ovası'na su salındı.

Samsun-Bafra Derbent Hidroelektrik ve Sulama Barajı santral sahasında gerçekleştirilen sade tören ile Bafra Altınkaya Sağ Sahil ve Bafra Kızılırmak Sol Sahil Sulama Birlikleri çiftçilerden aldıkları beyanname doğrultusunda 2017 yılında ihtiyaç duyulan su talep protokolünü Samsun DSİ 7. Bölge Müdürlüğü İşletme ve Bakım Şube Müdürü Ziya Cebi ile karşılıklı imzaladı.

Samsun DSİ 7. Bölge Müdürlüğü İşletme ve Bakım Şube Müdürü Ziya Cebi, Bafra Proje Müdürlüğü İşletme Bakım Mühendisi Makina ikmal Baş Mühendisi Önder Çırak, Bafra Altınkaya Sağ Sahil Sulama Birliği Başkanı Ali Kademer, Bafra Kızılırmak Sol Sahil Sulama Birliği Başkanı Kemal Nair, Bafra Altınkaya Sağ Sahil Sulama Birliği İşletme Müdürü Ziraat Mühendisi Serkan Temizel, Bafra Kızılırmak Sol Sahil Sulama Birliği İşletme Müdürü Ziraat Mühendisi Bekir Kaya ve diğer teknik personel ile birlikte kapak kumanda merkezine çıkılarak yapılan dualarla şaltere basıldı. Kapakların açılmasıyla birlikte kanallara su salınmış oldu.

Bafra Altınkaya Sağ Sahil ve Bafra Kızılırmak Sol Sahil Sulama Birlikleri yetkilileri kanallara suyun salınacağını bir hafta önceden çeşitli iletişim araçları ile duyurdu. Can ve mal güvenliği açısından dikkatli olmaları konusunda vatandaşların uyarıldığını belirten birlik başkanları, yasak uyarı tabelalarına rağmen serinlemek için kanal ve kanaletlere girildiğini, zaman zaman da boğulma vakaları yaşandığını, bu gibi üzücü olayların olmaması için tüm vatandaşların duyarlı olması gerektiğini ifade ettiler.

Bafra Ovası'nda toplam 21 bin 550 hektar alanda sulu tarım yapılıyor.

(ŞU-SLH-Y)



09.05.2017 17:18:05 TSI

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