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Vali Işık lokma dağıttı



(Fotoğraflı)



Murat Çelik A.

AMASYA (İHA) - Amasya Valisi Salih Işık, Vakıf Haftası dolayısıyla kurulan stantta vatandaşlara lokma tatlısı dağıttı.

Yavuz Selim Meydanı'nda Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç ile birlikte lokma tatlısı ikram eden Vali Işık, "Yıllardan beri Vakıf Haftası insanlar arasındaki yardım duygusunu geliştirmek, dayanışmanın önemini anlatmak ve insanların gönül zenginliğine ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla kutlanmaktadır" dedi.

Ülkenin dört bir yanında imar edilmiş olan vakıf eserlerine sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Vali Işık, "Çocuklarımıza bu eserleri tanıtmalı ve vakıf bilincini aşılamalıyız. Vakıflarımıza sahip çıkmak, bu eserlere yenilerini kazandırmak, vakıf medeniyetinin yansıması olan sevgi kültürünü, şefkat ahlakını yeşerterek bu mirası gelecek nesillere aktarmak sadece belli başlı kurumların değil hepimizin temel görevi olmalıdır" dedi.

(MÇ-SLH-Y)



09.05.2017 17:18:43 TSI

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