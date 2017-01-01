ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, Berat Kandilini kutladı

09 Mayıs 2017 Salı, 17:21
Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, Berat Kandilini kutladı
Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, Berat Kandilini kutladı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser Berat Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Bu kutlu gece hem nedamet hem de umut zamanıdır" dedi.
Belediye Başkanı Süleyman Eser Berat Kandilini kutlayarak, "Her yıl gelişiyle pek çok güzelliğin yaşandığı rahmet, mağfiret ve arınma mevsimi Ramazan-ı Şerifin habercisi olan yeni bir Berat Kandiline daha idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Hızla akıp giden ömür içerisinde böylesine mübarek bir geceye bir kez daha erişip bizlere güzel bir fırsat bahşettiği için Cenab-ı Hakk'a ne kadar hamt etsek, ne kadar şükretsek azdır. İnsanlar için hesaplaşma durakları olan bu rahmet geceleri, varlığımızı yeniden gözden geçirme, muhasebe ve tefekkür etme imkanları kazandıran birer fırsat olarak değerlendirilmelidir. Bizler, bu geceler sayesinde zaman zaman ihmal ettiğimiz kulluğumuzun farkına varıyor, kendimize çeki düzen veriyor, Cenab-ı Hakk'la olan ilişkilerimizi yeniden tanzim etme fırsatı buluyoruz. Bu geceler bizleri, Kur'an ve sünnet ölçüleri ışığında geçmişimizle yüzleşmeye, bugünümüzü değerlendirmeye, yarınımızı inşa etmeye davet etmektedir. Bu kutlu gece hem nedamet hem de umut zamanıdır. Berat, Yüce Yaradan'ın affına erebilmek için yaratılanı affetme, rahmet ve mağfirete mazhar olma günüdür. Allah'tan af dileyen affedici olmalı, Allah'tan bağışlanma dileyen bağışlayıcı olmalıdır. Bu konuda kendimizi yenilemeli, kendimize, eşimize, çocuklarımıza, komşularımıza, bütün insanlığa ve bütün mahlukata karşı affedici olmalıyız. Berat, kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma kin, nefret ve intikam duygularını aşma zamanıdır. Berat, tövbe ve dua zamanıdır. Berat Kandilini fırsat bilerek iç dünyamıza doğru bir yolculuk yapalım. Yüce Mevlamız, günah yüklerinden arınmış; suçlarından berat etmiş, hayra anahtar, şerre kilit olmaya azmetmiş, yüreğini imana açmış, ömrünü salih amellere adamış kullar olarak Ramazan'a ulaşmamızı nasip eylesin. Bu duygu ve düşüncelerle Darende'deki vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz, aziz milletimiz, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimiz ve bütün İslam Aleminin Berat Kandilini tebrik ediyorum. Yapacağımız ibadet, dua ve yakarışların bizleri istikamet sahibi yapmasını temenni ediyor, bu gecenin İslam dünyasında, kardeşlik, dayanışma, barış, huzur ve güven ortamının yeniden tesis edilmesine, fitne ateşinden, kargaşa ve kaos ortamından teberra etmemize, ülkemizin, birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna, bütün müminlerin tövbe ve dualarının kabulü ile arınma ve affına vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Vesileyle aziz vatanımız ve bayrağımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Şehitler ebedi Beratımız olsun. Beratınız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

09.05.2017 17:30:20 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Yeşilyurt Belediyesinden Suriyeli öğrencilere Çanakkale gezisi
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYESİNDEN SURİYELİ ÖĞRENCİLERE ÇANAKKALE GEZİSİ
Belediye Başkanı Gürkan'ın Berat Kandili mesajı
YEREL

BELEDİYE BAŞKANI GÜRKAN'IN BERAT KANDİLİ MESAJI
Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
Belediye Başkanı Polat AK Parti Yeşilyurt İlçe teşkilatını ağırladı
YEREL

BELEDİYE BAŞKANI POLAT AK PARTİ YEŞİLYURT İLÇE TEŞKİLATINI AĞIRLADI
İmam Zeynel Abidin Vakfı Başkanı Karaduman'dan 'eşit mesafe' vurgusu
YEREL

İMAM ZEYNEL ABİDİN VAKFI BAŞKANI KARADUMAN'DAN 'EŞİT MESAFE' VURGUSU
Kadem İl Temsilcisi Prof. Dr. Cumurcu:
YEREL

KADEM İL TEMSİLCİSİ PROF. DR. CUMURCU:
Yeni projelerle Arapgir şaha kalkacak
YEREL

YENİ PROJELERLE ARAPGİR ŞAHA KALKACAK
Malatya'daki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MALATYA'DAKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
15 Temmuz şehitleri için anıt resim
YEREL

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN ANIT RESİM

&quot;Boluspor maçını kazanıp mutlu sona ulaşmak istiyoruz&quot;
YEREL

"BOLUSPOR MAÇINI KAZANIP MUTLU SONA ULAŞMAK İSTİYORUZ"
Çınar Koleji öğrencisi Kemal Şahin robot yarışmasında birinci oldu
YEREL

ÇINAR KOLEJİ ÖĞRENCİSİ KEMAL ŞAHİN ROBOT YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLDU
Yeşil Kuşak Projesinin ilk etabı hayata geçiriliyor
YEREL

YEŞİL KUŞAK PROJESİNİN İLK ETABI HAYATA GEÇİRİLİYOR
Büyükşehir Meclis Toplantısı Çarşamba günü yapılacak
YEREL

BÜYÜKŞEHİR MECLİS TOPLANTISI ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILACAK
Fuar onur konuğu Doğan yazarlarla bir araya geldi
YEREL

FUAR ONUR KONUĞU DOĞAN YAZARLARLA BİR ARAYA GELDİ
Semt konakları seçme sınavına 4 bin kişi girdi
YEREL

SEMT KONAKLARI SEÇME SINAVINA 4 BİN KİŞİ GİRDİ
Başkan Çakır Berat Kandilini kutladı
YEREL

BAŞKAN ÇAKIR BERAT KANDİLİNİ KUTLADI
Meteorolojiden sağanak uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN SAĞANAK UYARISI
Yeni Malatyaspor, U 21 Liginde Adana Demirspor'u son dakika golüyle yendi
YEREL

YENİ MALATYASPOR, U 21 LİGİNDE ADANA DEMİRSPOR'U SON DAKİKA GOLÜYLE YENDİ
Malatya Parkı AVM 'de Gürün fotoğraf sergisi açıldı
YEREL

MALATYA PARKI AVM 'DE GÜRÜN FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILDI
Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ Malatya'da incelemelerde bulundu
YEREL

VOLEYBOL FEDERASYONU BAŞKANI ÜSTÜNDAĞ MALATYA'DA İNCELEMELERDE BULUNDU
Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MALATYA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
Malatya'da Vakıflar Haftası etkinlikleri devam ediyor
YEREL

MALATYA'DA VAKIFLAR HAFTASI ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR
Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
Mevsimlik tarım işçileri toplantısı düzenlendi
YEREL

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ TOPLANTISI DÜZENLENDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
'Kaplan' gibi geliyor
TEKNOLOJİ

YENİ BİR TANK DOĞDU!

 1
  • 2 Plastik çatalları toprağa batırdı, bakın sonunda ne oldu?
  • 3 Ünlü çiftin 2,5 milyon dolarlık villası
  • 4 Fahriye Evcen okul arkadaşlarıyla buluştu