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Yeşilyurt Belediyesinden Suriyeli öğrencilere Çanakkale gezisi

09 Mayıs 2017 Salı, 17:51
Yeşilyurt Belediyesinden Suriyeli öğrencilere Çanakkale gezisi
Yeşilyurt Belediyesinden Suriyeli öğrencilere Çanakkale gezisi

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Yeşilyurt Belediyesi, ülkelerindeki iç savaştan dolayı aileleriyle birlikte Malatya'da yaşayan Suriyeli öğrencileri "Yeşilyurt'tan 1001 Öğrenci Çanakkale'ye Gidiyor" gezi programı kapsamında Çanakkale'ye gönderdi.
Yeşilyurt Belediyesi, Malatya Şam Derneği ile ortaklaşa bir çalışma yaparak Suriyeli öğrencileri 102 yıl önce büyük kahramanlıkların yaşandığı Çanakkale'ye gönderdi.
Yeşilyurt Belediyesinin MAŞTİ Karşısındaki Hizmet Binasının önünde bir araya gelen Suriyeli öğrenciler kendileri için ayarlanan otobüsle Çanakkale'ye doğru yola çıktılar. Suriyeli öğrenciler tercümanlarında yer aldığı gezi programında, üç kıtaya hükmeden Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşuna ev sahipliği yapan Bursa'daki tarihi mekanları gezdikten sonra Çanakkale'ye geçerek buradaki tarihi mekanların manevi atmosferini soluyacaklar.
"Yeşilyurt Belediyesine ne kadar teşekkür etsek az"
Uğurlama töreninde bir konuşma yapan Malatya Şam Derneği Başkan Yardımcısı Kazım Kayan "Çanakkale'deki savaşlarda şehit düşen çok sayıda Suriyeli bulunuyor. Çocuklarımız Çanakkale'de yatan dedelerinin mezarlarını ziyaret edecekler. Dernek olarak böyle bir gezi programı yapmayı planlıyorduk ancak imkanlarımız yeterli değildi. Yeşilyurt Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat bu imkanı çocuklarımıza sağladı. Her türlü şart ve durumda bizim yanımızda olan Başkanımız Polat'a şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.
Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin ise, Çanakkale'ye giden Suriyeli öğrencilere hayırlı yolculuklar temennisinde bulundu.
Çanakkale savaşlarının ülke tarihi açısından dönüm noktası olduğunu ifade eden Başkan Yardımcısı Şahin, "Çanakkale'de kazanılan büyük zaferler; ülkemizin varlığı ve bağımsızlığı açısından çok farklı bir öneme sahiptir. Bu aziz toprakların korunması, muhafaza edilmesi, al bayrağımızın ilelebet bu topraklar üzerinde şanlı bir şekilde dalgalanması açısından Çanakkale savaşları kırılma noktasıdır. Çanakkale savaşları sadece bizim açımızdan değil, İslam Coğrafyası açısından ayrı bir öneme sahiptir. Çanakkale Zaferinin hem ülkemiz, hem de diğer İslam Coğrafyası açısından önemini özellikle çocuklarımıza ve gençlerimize çok iyi bir şekilde anlatmamız gerekiyor" dedi.
"Çanakkale İslam ümmetinin ortak buluşma alanıdır"
Çanakkale'nin bütün İslam Ümmetinin tek vücut olduğu tarihi bir kent olduğunu dile getiren Başkan Yardımcısı Şahin, "Çanakkale bütün İslam Ümmetinin ortak buluşma alanıdır. Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat'ın talimatları sonrasında geçen yıl başlattığımız Çanakkale gezi programları kapsamında bu yıl 1001 öğrencimizi tarihi kentimize götürüyoruz. Bu kapsamda Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'nin farklı kentlerinde olduğu gibi Malatya'da misafir ettiğimiz Suriyeli çocuklarımızı da Çanakkale'ye götürüyoruz" diye konuştu.
Suriyeli öğrenciler, 1915 yılında vatan topraklarını korumak, düşman işgaline geçit vermemek adına ülkenin farklı coğrafyalarından Çanakkale'ye akın eden kahraman Anadolu insanı gibi kendi atalarının da şehit düştüğü Çanakkale'ye gidecek olmanın heyecanını yaşadılar.
İslam Coğrafyası için Çanakkale Savaşlarının çok büyük önem taşıdığını dile getiren Suriyeli öğrenciler, "Dedelerimiz Anadolu'nun yürekli vatanseverleriyle birlikte Çanakkale'de omuz omuza savaştı, canını verdi, kanını döktü. Bizim atalarımızda vatan topraklarının korunması adına büyük mücadele verdi. Çanakkale'de şehit düşen Suriyeli dedelerimizin mezarları bulunmaktadır. Bizde torunları olarak Çanakkale'ye giderek dedelerimizin mezarlarını ziyaret edeceğiz, tarihi mekanları gezeceğiz. Bütün şehitlerimiz için dua edeceğiz. Bu imkanı bize sağlayan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat'a çok teşekkür ederiz. Allah ondan razı olsun" diye konuştular.
Konuşmaların ardından üç otobüs dualarla Malatya'dan ayrıldı.
(CÖ-OE-Y)

09.05.2017 18:00:14 TSI
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