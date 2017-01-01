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Özel öğrenciler duygulandırdı

09 Mayıs 2017 Salı, 18:49
Özel öğrenciler duygulandırdı
Özel öğrenciler duygulandırdı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Hüseyin Türkoğlu
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçe Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Kahta İş Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen Engelliler Haftası programında özel öğrenciler, izleyenlere duygulu anlar yaşattı.
Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlen programda özel öğrenciler yaşanan olumsuzluklara rağmen hayata sımsıkı tutunma mesajını verirken doyasıya eğlenmeyi de ihmal etmedi. Programda öğrenciler davul eşliğinde halay çekti, mehter marşı eşliğinde yürüyerek eğlendi. Çeşitli tiyatro sahnelerinin de görüntülendiği programda öğrencilerin oynamış olduğu Gangnam Style gösterisi ile izleyicilere keyifli anlar yaşatırken komando gösterimindeki oyunculukları ile de izleyicileri kendilerine hayran bıraktı. Kahta Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Ebubekir Akbaş selamlama konuşmasında, "Engelliler Haftası 10-16 Mayıs olarak kutlanmaktadır. Ancak belirtilen tarihlerde yurtdışında olacağımızdan dolayı programı erkene almak zorunda kaldık. Engellilik insanın ortak sorunu olduğundan dolayı birleşmiş milletler üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanmakta. Okullarımızın amacı toplumda bizde varız sloganıyla ekip ruhu içerisinde öğretmen ve velilerimizin desteği ile özel gereksinimi olan öğrencilerimize kendi kendine yetebilen bağımsız yaşam becerileri kazandırmak ve toplumda farkındalık yaratmaktır" ifadelerini kullandı. Yaşamış olduğu bir anıyı anlatarak konuşmasına başlayan ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Öner, "Yolculuk esnasında otomobil ile motosiklet kazası yaşandı. Motosiklet üzerinde bulunan sürücü yere düştü. İnşalar yere düşmüş olan motosiklet sürücüsünü görmesine rağmen yardım etmiyor. O sırada yaşanan kazayı gören engelli bir kardeşimiz babasına, 'Baba neden kimse yardım etmiyor yere düşen motosikletliye' dedi. Ben o an düşündüm. Kardeşimizin engelli olduğu bilmeyen diğer yolcular onun bu düşüncesini anlayamadı. Bu insanlar normal düşünüyorlar. Toplumda engelli diye tanımlanan insanlar doğru olan şeyi düşünüyor. Sıkıntı bu ortayı çarpmakta, bir yere ulaşabilmek için çevresine zarar verenlerde. Yada çalışması gerekirken çalışmayan kişilerde" şeklinde konuştu.
Kahta Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programa, ilçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serdar Kayacan, ilçe Emniyet Müdürü Durmuş Ali Özkan, ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Öner ile öğrenci velileri katıldı.
(CK-SD-Y)

09.05.2017 18:58:00 TSI
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