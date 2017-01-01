ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ARDAHAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ardahan'da "Trafik Haftası" etkinlikleri düzenlendi

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 08:31
Ardahan'da "Trafik Haftası" etkinlikleri düzenlendi
Ardahan'da "Trafik Haftası" etkinlikleri düzenlendi

(Fotoğraflı)

Olgun Yıldız
ARDAHAN (İHA) - Ardahan'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.
Gençlik Merkezi Spor Salonunda düzenlenen programda öğrenciler şiir okudu, trafiği anlatan sinevizyon gösterimleri yapıldı. Trafik haftası dolayısıyla düzenlenen kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri, okullarda verilen kurslar sonucu seçilen trafik dedektiflerine ise dedektif kartları verildi.
Programda konuşan Ardahan Valisi İbrahim Özefe, "Toplum kurallarının ve toplum kurallarına uyulmasının en fazla tezahür ettiği, kendisini gösterdiği alan trafiktir. Herhangi bir şehrin veya herhangi bir ülkenin trafik seyrine baktığınızda, trafikteki araçların ve o araçları kullanan insanların hareket tarzına, davranış şekillerine baktığınızda o şehir hakkında, orda yaşayan insanlar hakkında hemen aklında bir hüküm oluşturuyor insan. Trafik kuralları okullarımızda öğretiliyor. Hep söylendiği gibi, trafik kurallarına uyalım. Bu bilinci uyandıralım. İçinde bulunduğumuz trafik haftası da bu bilinci uyandırmayı amaçlamaktadır. Çok daha huzurlu bir trafik ve huzurlu bir şehir diliyorum" dedi.
Programın ardından Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri ile Sağlık ve AFAD ekiplerinin arama-kurtarma faaliyetlerinde kullandığı materyaller sergisi gezildi.
(OY-AA-Y)

10.05.2017 08:40:17 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümünden tanıtım çalışmaları
YEREL

RUS DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNDEN TANITIM ÇALIŞMALARI
Çıldır'da Güreş Müsabakaları Kıran Kırana Geçti
YEREL

ÇILDIR'DA GÜREŞ MÜSABAKALARI KIRAN KIRANA GEÇTİ
Ardahan'da boş arazide insan kemikleri bulundu
YEREL

ARDAHAN'DA BOŞ ARAZİDE İNSAN KEMİKLERİ BULUNDU
Ardahan'da Evginler 1943'ün açılışı yapıldı
YEREL

ARDAHAN'DA EVGİNLER 1943'ÜN AÇILIŞI YAPILDI
Vali Özefe, Yalnızçam Kayak Merkezinde incelemelerde bulundu
YEREL

VALİ ÖZEFE, YALNIZÇAM KAYAK MERKEZİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
EN ÇOK OKUNANLAR
1 dolardan sonra şimdi de dolmakalem!
GÜNDEM

1 DOLARDAN SONRA ŞİMDİ DE DOLMAKALEM!

 1
  • 2 Aç karnına su içmek için 10 neden!
  • 3 Ve Eser konuştu: Yuva yıkan kadın gibi oldum
  • 4 Organ avcıları! 2 Türk doktora büyük suçlama!