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Hanımefendi Ayşe Kamçı ziyaretlere devam ediyor



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Vali Süleyman Kamçı'nın eşi Ayşe Kamçı ihtiyaç sahibi ailelere ziyaretlerine devam ediyor.

Daha önce Kocasinan ve Talas İlçelerinde bulunan ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret eden Hanımefendi Kamçı, bu haftada Melikgazi ilçesindeki ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti.

İhtiyaç sahibi bir eve giderek onlara gıda ve giyim yardımında bulunan Hanımefendi Kamçı, her fırsatta ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek onların sorunlarının çözümüne katkıda bulunmaya devam edeceklerini söyledi.

Hanımefendi Kamçı, ayrıca ihtiyaç sahibi ailelerin okula giden çocuklarının okul kıyafetleri ve kırtasiye ihtiyaçlarının da karşılanacağını belirtti.

(SK)



10.05.2017 09:07:25 TSI

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