Aliyev Tarsus'ta anıldı

Ersoy Yalçın

MERSİN (İHA) - Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, 94'üncü doğum gününde Mersin'in Tarsus ilçesinde anıldı.

Haydar Aliyev Parkı'nda gerçekleşen etkinlik, Tarsus Halk Eğitim Merkezi Çocuk Halk Oyunları ekibi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterileri ile Kampüs Okullarının minik öğrencilerinin mehter gösterisi ve Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can'ın kızı İrem Can'ın Azerbaycan şiirini okumasıyla başladı.

Yapılan gösterilerin ardından konuşan Belediye Başkanı Şevket Can, Azerbaycan ile doğuştan gelen bir kardeşliğin olduğunu ifade ederek, "2007 yılında Bakü'nün alt belediyelerinden birisi olan Hatai şehri ile imzaladığımız kardeşlik protokolünden sonra 2009 yılında hizmete açtığımız parkımız, 2015 yılında aldığımız meclis kararı ile Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı, büyük devlet adamı Haydar Aliyev ismini verdik. Bugün Haydar Aliyev'in 94. doğum gününü kutlamak için burada bulunmaktayız. Merhum Haydar Aliyev, Azerbaycan'da nasıl sevilip sayılmakta ise, biz de aynı şekilde sevip sayıyoruz. Büyük Önder Haydar Aliyev 2003'te aramızdan ayrılana kadar bu kardeşliğin ve bağın daha da güçlenmesi için elinden geleni yapmış ve "İki devlet bir millet" lafıyla da bu bağa derin vurgu yapmıştır. Bizim Azerbaycan halkı ile doğuştan gelen bir kardeşliğimiz vardır. Tarihin derinliklerinden günümüze uzanan bu kardeşlik çerçevesinde ilişkilerimiz bundan sonra daha da güçlenecek tek millet iki devlet anlayışı içerisinde sosyal ve ekonomik yönden yeni ufuklara yelken açacaktır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimizdir, hüznü bizim hüznümüzdür" demiştir. İşte bu anlayışla yola çıkarak Türkiye-Azerbaycan dostluğu ve kardeşliğinin devamı için çalışacağız. Azerbaycan Türkiye kardeşliği en güzel seviyeye çıkacak sonsuza kadar sürecektir" dedi.

Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Haydar Aliyev Türk dünyasında önemli hizmetler yaptığını söyledi. Ünal, " Biz hep diyoruz ki, "Biz tek milletiz iki devletiz. Özümüz bir sözümüz bir." 10 Mayıs 1923'te Haydar Aliyev doğmuş ve Atatürk'ün bütün prensiplerinin içerisindekileri aynen uygulamış ve 1993 yılında Azerbaycan bağımsızlığına kavuşmuştur. Bizim için Atatürk nasıl büyük Atatürk ise, Haydar Aliyev'de Azerbaycanlı Kardeşlerimiz için bir Atatürk'tür" şeklinde konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da Azerbaycan'ın Türkiye için gerçekten bir can olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

"Azerbaycan ismi içerisinde gerçekten Türkiye için bir can, bir kardeş mesafesinde. Çocukluğumuzdan bu yana dört gözle beklediğimiz, bir gün mutlaka kavuşacağımız Azerbaycan ve diğer Türk Dünyası ile hülyalarımız Allah'a binlerce şükürler olsun ki, 1990'dan sonra hayat buldu ve birbirimize kavuştuk, aradaki duvarlar yıkıldı. Birbirimizin varlığını kucaklaşarak hissettik. Gerçekten Aziz Atatürk'ün 1930'lu yıllarda belirttiği gibi bu günleri dört gözle bekliyorduk ve rahmetli Başbuğumuzda bu günlerin mutlaka geleceğini ve Türk dünyasının kucaklaşacağını belirtiyordu ve çok şükür rahmetli Başbuğ öbür dünyaya gözü açık gitmedi. Bu duvarların yıkılmasını ömrü boyunca verdiği mücadelenin artık sübuta erdiğini bizzat gördü. Biz bugün geldiğimiz günlerde bu kentte yerel yönetici olarak, görev aldığımız andan itibaren hülyalarımızı gerçeğe dönüştürmek düşüncesiyle günlük belediyecilik hizmetlerinin dışında kentin ufkunu bir yerlere aşmak istedik. Kentin ufkunu Türk Dünyasına açmak istedik. İnsanlarımızın bir araya gelmesini, kaynaşmasını, birbiriyle bütünleşmesini hep düşündük. Bugün geldiğimiz noktada Allah'a binlerce şükürler ediyoruz, Azerbaycanlı kardeşlerimizin, kandaşlarımız, artık hiçbir yerden izin almadan, direk olarak gelip bizimle buluşabiliyor, bizler de aynı şekilde oralara gidip kardeşlerimizle kucaklaşabiliyoruz."

Hatai Milletvekili Hüseyin Bala Miralamov ise yaptığı konuşmada, Türkiye ile Azerbaycan'ın ilelebet kardeş kalacağını belirterek, "Hepinize teşekkür ediyorum ve minnettarım. Türk Dünyasının liderlerinden biri elbetteki Mustafa Kemal Atatürk'tür. İkincisi bizim ülkemizin ulu önderimiz Haydar Aliyev'dir. Hem Mustafa Kemal Atatürk hem de Haydar Aliyev sonsuza kadar olacaktır. Ve inanın ki Türk dünyası ebedi olacaktır. Gelecek nesillerimiz bu amaçları sürdürmeye devam edecektir" dedi.

Hatai Valisi Razim Mamadov da, her milletin tarihinde müstesna rol oynamış ve milletin kaderini değiştiren liderleri olduğunu söyledi. Mamadov, "Böyle insanların büyüklüğü yıllar geçtikçe daha net görülmektedir. Bu insanlardan biri de kuşkusuz Azerbaycan halkının milli lideri Haydar Aliyev'dir. Sovyetler birliği döneminden bağımsız Azerbaycan dönemine kadar geçen tarihi süreçte hem dünyada hem de Azerbaycan'da çok şeyler değişmiştir. Ama bizim için değişmeyen tek şey Haydar Aliyev'in şahsiyetine duyulan saygı ve sevgidir. Bilindiği gibi 1991 yılında bağımsızlığını yeniden kazanmış Azerbaycan Cumhuriyeti çeşitli zorluklarla karşılaşmış. Ekonomisi tamamen çökmüş genç cumhuriyet iç çatışmalar ve dış baskılar sonucu 1920'de olduğu gibi bağımsızlığını yeniden kaybetme tehlikesine maruz kalmıştır. Böylesine sancılı bir dönemde yeniden siyasete dönen ve iki dönem cumhurbaşkanı olan Haydar Aliyev halkının ondan beklediği misyonu başarıyla tamamlamış ülkesini parçalanma tehlikesinden kurtarmıştır. Haydar Aliyev dünyasında Türkiye ile ilişkilere her zaman özel önem verilmiştir. Zira Türkiye ve Azerbaycan'ı bir milletin iki devleti olarak görmüştür. Meydanlara alanlara bu iki devletin sevgisinin sonucu olarak meydanlara alanlara Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Haydar Aliyev'in isimleri verilmiştir. Hala Azerbaycan'da ve Türkiye'de isimler verilmeye devam edilmektedir" ifadesini kullandı.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Faig Bagirov, Türki dünyasında bu tür kardeşliğin ilelebet sürmesini dileyerek şunları kaydetti:

"Ulu önderimizin adını taşıyan bu güzel parkta gardaş Azerbaycan'dan size sevgiler saygılar getirdim. Azerbaycan ve Türkiye arasında ki derin dostluk ve gardaşlık eski tarihlere dayanmaktadır. Azerbaycan'ın büyük lideri Haydar Aliyev'in bir millet iki devlet, Büyük Atatürk'ün ise Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir lafları ülkelerimiz arasındaki gardaşlığın göstergesidir."

Konuşmaların ardından Haydar Aliyev Anıtı'na çiçekler bırakıldı. Haydar Aliyev parkına fidan dikiminden sonra program törene katılanların Haydar Aliyev Parkı'nı gezmesi ve hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

Törene Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Faig Bagirov, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, kardeş şehir Hatai Valisi Razim Mamadov, Milletvekili Hüseyin Bala Miralamov, Hatai Vali Yardımcısı Penah İmanov, Hatai Belediye Başkan Yardımcısı Aliyar Aliyev, Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, MHP Mersin İl Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Mahmut Erin, MHP Tarsus İlçe Başkanı Ertuğrul Bodur, Tarsus Müftüsü Hayri Erenay, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak, oda ve dernek başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ile çok sayıda davetli katıldı.

10.05.2017 09:21:58 TSI

