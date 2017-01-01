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Başkan Vekili Uzan, çalışmaları yerinde inceledi

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:26
Başkan Vekili Uzan, çalışmaları yerinde inceledi
Başkan Vekili Uzan, çalışmaları yerinde inceledi

(Fotoğraflı)

MUŞ (İHA) - Muş'un Bulanık Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
Çalışmaların plan ve programlara uygun biçimde devam ettiğini vurgulayan Bulanık Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, "Birimlerimiz hız kesmeden 15 Temmuz Şehitler Parkı, aile destek ve eğitim merkezi, gençlik merkezi, muhtar evleri ve taksi durakları, çocuk parkları ve ilçe genelinde parke yenileme, çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Başlanan işlerin hemen hizmete sunulması için büyük gayret gösteriyoruz. Biz, başladığımız işin hızlandırılması, en kısa sürede tamamlanması ve vatandaşlarımızın kullanabileceği hale getirilmesi için çalışmaları yerinde inceliyor ve denetimlerimizi yapıyoruz" dedi.
(MSA-Y)

10.05.2017 10:35:18 TSI
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