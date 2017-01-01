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Gediz MYO'da 'sürdürülebilir iş sağlığı ve güvenliği' konulu konferans



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Gediz Meslek Yüksekokulu tarafından İşçi Sağlığı ve Güvenliği Haftası, kapsamında 'Sürdürülebilir İş Sağlığı ve Güvenliği' konulu konferans düzenlendi.

İş Sağlığı ve Güvenliği 1. sınıf ve 2. sınıf öğrencileri için düzenlenen seminere A sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Tuncay Çakat konuşmacı olarak katıldı.

İSG Uzmanı Tuncay Çakat "Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği alanında yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında bilgi vererek iş sağlığı ve güvenliğinin (İSG) tazmin edici değil önleyici yani proaktif olması gerektiğini, bu anlamda, iş sağlığı ve güvenliğinde yeni yaklaşımın ana felsefesi; işyerlerinde risk değerlendirme çalışmalarının yapılması, çalışanların katılımlarının sağlanması, uzman personel bulundurulması, çalışanların işyerindeki tehlikeler konusunda bilgilendirilmesi, eğitilmesi ve giderek önleme bilincinin yerleştirilmesinin gerekli olduğunu belirtti.

Konferansın bitiminde öğrencilerin sorularına tecrübelerinden örnekler vererek cevaplayan Tuncay Çakat'a Gediz Meslek Yüksekokulu adına İş Sağlığı ve Güvenliği Program Başkanı Öğretim Görevlisi Gencer Sarıoğlu tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.(EFE)



10.05.2017 10:50:17 TSI

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