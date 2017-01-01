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TÜRÇEV heyetinden Vali Taşyapan'a ziyaret



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) yetkilileri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi, Van Valisi İbrahim Taşyapan'ı makamında ziyaret etti.

Van Gölü'nün Tuşba Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Ayanıs Halk Plajı'na mavi bayrak kazandırılması yönündeki çalışmalar devam ediyor. Konuyla ilgili çalışmaları yerinde incelemek üzere Van'a gelen Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) yetkilileri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi, Van Valisi İbrahim Taşyapan'ı makamında ziyaret etti. Ayanıs Halk Plajı'nda mavi bayrak ödülü alınması doğrultusundaki çalışmaları inceledikten sonra gerçekleştirdikleri valilik ziyaretinde Vali Taşyapan ile bir araya gelen TÜRÇEV Genel Müdürü Murat Yiğitol, vakfın Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörü Almıla Kından Cebbari, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çevre Sorunlarını Önleme Şube Müdürü Taciser Ültan ile Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, yürütülen çalışmalar ve mevcut durum hakkında bilgi aktardılar.

Heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Taşyapan da, mavi bayrak ödülünün özellikle Van Gölü gibi eşsiz bir doğa güzelliği açısından oldukça önemli olduğunu belirterek, şehrin turizmine büyük katkı sunacak ödülün kazanılması amacıyla yürütülen tüm projelere önem ve destek verdiklerini ifade etti. Mavi bayrak konusunda pek çok kriterin varlığına işaret eden Vali İbrahim Taşyapan, çok sayıda doğal plaja sahip Van'ın turizm konusundaki önemli eksikliklerinden biri olarak nitelendirdiği mavi bayrak çalışmalarıyla amacın, Van turizmini canlandırmakla birlikte, göl çevresindeki alanlarda sürdürülebilir kalkınma, yüzme suyu kalitesinin artırılması, çevre yönetimi, çevre eğitimi ve can güvenliği gibi konularda da yüksek standartlara ulaşmak olduğunu söyledi.

(MSA-Y)



10.05.2017 10:51:39 TSI

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