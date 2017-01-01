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Çatak'ta eğitim toplantısı



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından periyodik olarak ilçelerde düzenlenen eğitim toplantıları devam ediyor.

Çatak Yatılı Bölge Ortaokulu'nda düzenlenen eğitim toplantısına İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Müfettişler Başkanı Vedat Doğan, Başkan Yardımcısı Sıddık Tokar, İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları Orhan Bedir ve Yakup Aladağ, İl Milli Eğitim Şube müdürleri ve 13 ilçe milli eğitim müdürü katıldı. Toplantı öncesi kısa bir değerlendirmede bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, eğitimin bütün katmanlarını bugün yapılacak toplantıda görüşerek, yeni kararlar alacaklarını söyledi.

Eğitim öğretim sezonunun sonuna yaklaşıldığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, "Bugün bu toplantıda okulöncesi, temel eğitim, ilköğretim, ilkokul, ortaokul, lise, mesleki eğitim gibi alanlarda da birçok değerlendirmede bulunarak, kararlar alacağız. İlk olarak taşımalı eğitimi ele alacağız. TEOG değerlendirmesi yapacağız. Bu ortak sınavda ilçelerin durumu, YGS ile ilgili mülahaza, LYS'ye hazırlık gibi konuları görüşeceğiz. Bilindiği gibi ortaokul sınavları bitti. Bundan sonraki süreçte LYS'e hazırlık ne aşamada, deneme sınavı, yönetici atama gibi konuları işleyeceğiz. Bugün burada eğitim ile ilgili konuşulması gereken hususları ele alacağız. Özellikle yılsonu itibariyle derslerin kesintisiz bir şekilde sürmesi yönünde öğretmenlerin rapor almaması yönünde tavsiyelerimiz olacak, bunun üzerinde yoğunlaşacağız. İlçelerdeki köy okullarının onarımları yönünde güzel gelişmeler oldu. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bu okulların onarımı ile ilgili bir planlama yapacağız, bu önemli bir konu. Yine okullarda sene sonu yaklaştı, bildiğiniz gibi fuarlar, sergiler, etkinlikler başladı. Bu konuları konuşacağız. Ayrıca ilçe müdürlerimizin ve burada bulunan diğer eğitimcilerimizin temenni ve önerilerini ele alacağız" dedi.

Kırekin'in konuşmasının ardından Taşımalı Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Şahin Uçkan, slayt sunumla bilgilendirmede bulundu. Ardından toplantının diğer konularına geçildi.

Çatak YBO'da yapılan eğitim toplantısını ziyaret eden Çatak Kaymakamı Hacı Asım Akgül ise, toplantı sonrası eğitim camiasına başarılar diledi. Bu önemli toplantının Çatak ilçesinde yapılmasından dolayı memnuniyetini dile getiren Kaymakam Akgül, katılımcılara ünlü Çatak balından hediye etti.

Toplantının ardından eğitim camiasını Kanispi'de ağırlayan Kaymamak Akgül, daha sonra misafirleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

(MSA-Y)



10.05.2017 10:57:59 TSI

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