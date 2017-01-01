ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çatak'ta eğitim toplantısı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:48
Çatak'ta eğitim toplantısı
Çatak'ta eğitim toplantısı

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından periyodik olarak ilçelerde düzenlenen eğitim toplantıları devam ediyor.
Çatak Yatılı Bölge Ortaokulu'nda düzenlenen eğitim toplantısına İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Müfettişler Başkanı Vedat Doğan, Başkan Yardımcısı Sıddık Tokar, İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları Orhan Bedir ve Yakup Aladağ, İl Milli Eğitim Şube müdürleri ve 13 ilçe milli eğitim müdürü katıldı. Toplantı öncesi kısa bir değerlendirmede bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, eğitimin bütün katmanlarını bugün yapılacak toplantıda görüşerek, yeni kararlar alacaklarını söyledi.
Eğitim öğretim sezonunun sonuna yaklaşıldığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, "Bugün bu toplantıda okulöncesi, temel eğitim, ilköğretim, ilkokul, ortaokul, lise, mesleki eğitim gibi alanlarda da birçok değerlendirmede bulunarak, kararlar alacağız. İlk olarak taşımalı eğitimi ele alacağız. TEOG değerlendirmesi yapacağız. Bu ortak sınavda ilçelerin durumu, YGS ile ilgili mülahaza, LYS'ye hazırlık gibi konuları görüşeceğiz. Bilindiği gibi ortaokul sınavları bitti. Bundan sonraki süreçte LYS'e hazırlık ne aşamada, deneme sınavı, yönetici atama gibi konuları işleyeceğiz. Bugün burada eğitim ile ilgili konuşulması gereken hususları ele alacağız. Özellikle yılsonu itibariyle derslerin kesintisiz bir şekilde sürmesi yönünde öğretmenlerin rapor almaması yönünde tavsiyelerimiz olacak, bunun üzerinde yoğunlaşacağız. İlçelerdeki köy okullarının onarımları yönünde güzel gelişmeler oldu. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bu okulların onarımı ile ilgili bir planlama yapacağız, bu önemli bir konu. Yine okullarda sene sonu yaklaştı, bildiğiniz gibi fuarlar, sergiler, etkinlikler başladı. Bu konuları konuşacağız. Ayrıca ilçe müdürlerimizin ve burada bulunan diğer eğitimcilerimizin temenni ve önerilerini ele alacağız" dedi.
Kırekin'in konuşmasının ardından Taşımalı Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Şahin Uçkan, slayt sunumla bilgilendirmede bulundu. Ardından toplantının diğer konularına geçildi.
Çatak YBO'da yapılan eğitim toplantısını ziyaret eden Çatak Kaymakamı Hacı Asım Akgül ise, toplantı sonrası eğitim camiasına başarılar diledi. Bu önemli toplantının Çatak ilçesinde yapılmasından dolayı memnuniyetini dile getiren Kaymakam Akgül, katılımcılara ünlü Çatak balından hediye etti.
Toplantının ardından eğitim camiasını Kanispi'de ağırlayan Kaymamak Akgül, daha sonra misafirleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
(MSA-Y)

10.05.2017 10:57:59 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Sınırda yakalanan Afgan göçmenlere Mehmetçikten yardımeli
YEREL

SINIRDA YAKALANAN AFGAN GÖÇMENLERE MEHMETÇİKTEN YARDIMELİ
TÜRÇEV heyetinden Vali Taşyapan'a ziyaret
YEREL

TÜRÇEV HEYETİNDEN VALİ TAŞYAPAN'A ZİYARET
Van Büyükşehir Belediyesi hurdaları ekonomiye kazandırıyor
YEREL

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HURDALARI EKONOMİYE KAZANDIRIYOR
Başkan Vekili Akgül kilim dokuyup yemek pişirdi
YEREL

BAŞKAN VEKİLİ AKGÜL KİLİM DOKUYUP YEMEK PİŞİRDİ
Çatak'ta yılsonu sergisi
YEREL

ÇATAK'TA YILSONU SERGİSİ
Akdamar Adası'nda çok dilli konser
YEREL

AKDAMAR ADASI'NDA ÇOK DİLLİ KONSER
Başkale'deki şifalı su kaynakları ilgi görüyor
YEREL

BAŞKALE'DEKİ ŞİFALI SU KAYNAKLARI İLGİ GÖRÜYOR
Aslan ve Uçar'dan Çelebi'ye ziyaret
YEREL

ASLAN VE UÇAR'DAN ÇELEBİ'YE ZİYARET
Gürpınar'da barış töreni
YEREL

GÜRPINAR'DA BARIŞ TÖRENİ
Muhtar Dilmaç'tan mahalle sakinlerine Avantaj Card hizmeti
YEREL

MUHTAR DİLMAÇ'TAN MAHALLE SAKİNLERİNE AVANTAJ CARD HİZMETİ
Edremit Belediyesinden hummalı çalışma
YEREL

EDREMİT BELEDİYESİNDEN HUMMALI ÇALIŞMA
&quot;Deli Emin Bisiklet ve Doğa Şenliği&quot;
YEREL

"DELİ EMİN BİSİKLET VE DOĞA ŞENLİĞİ"
Bir ayda 118 bin 101 yolcuya hizmet
YEREL

BİR AYDA 118 BİN 101 YOLCUYA HİZMET
Kaymakam Dündar'a şükran plaketi
YEREL

KAYMAKAM DÜNDAR'A ŞÜKRAN PLAKETİ
Van'da yol onarım ve kaldırım yenileme çalışması
YEREL

VAN'DA YOL ONARIM VE KALDIRIM YENİLEME ÇALIŞMASI
Van'da 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası' kutlaması
YEREL

VAN'DA 'KARAYOLU GÜVENLİĞİ VE TRAFİK HAFTASI' KUTLAMASI
Van'da kurtarma tatbikatı
YEREL

VAN'DA KURTARMA TATBİKATI

Akdamar Adası'nda müzik ziyafeti
YEREL

AKDAMAR ADASI'NDA MÜZİK ZİYAFETİ
Van'da 200 litre asit anhidrit ele geçirildi
YEREL

VAN'DA 200 LİTRE ASİT ANHİDRİT ELE GEÇİRİLDİ
Van'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

VAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
15 Temmuz Derneğinden Müdür Altuner'e ziyaret
YEREL

15 TEMMUZ DERNEĞİNDEN MÜDÜR ALTUNER'E ZİYARET
Van sahilleri hareketlendi
YEREL

VAN SAHİLLERİ HAREKETLENDİ
Vali Taşyapan, Pascale Moreau'yu kabul etti
YEREL

VALİ TAŞYAPAN, PASCALE MOREAU'YU KABUL ETTİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Eser Yenenler'den açıklama: Yuva yıkan kadın gibi oldum
FİSKOS

VE ESER KONUŞTU: YUVA YIKAN KADIN GİBİ OLDUM

 1
  • 2 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 3 Akrep ile karadul karşı karşıya gelirse...
  • 4 Aç karnına su içmek için 10 neden!